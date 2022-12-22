22.12.2022, 19:42
В праздники таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 24 декабря, и в понедельник, 26 декабря, таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.
Также по обычному воскресному расписанию общественный транспорт будет работать и 25 декабря, в Первый день Рождества.
Расписание общественного транспорта, маршруты, а также услуга планирования пути доступны на странице https://transport.tallinn.ee/