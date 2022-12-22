Новости Эстонии
22.12.2022, 19:42

В праздники таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, 24 декабря, и в понедельник, 26 декабря, таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.

Также по обычному воскресному расписанию общественный транспорт будет работать и 25 декабря, в Первый день Рождества.

Расписание общественного транспорта, маршруты, а также услуга планирования пути доступны на странице https://transport.tallinn.ee/

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