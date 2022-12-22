Путин заявил о стремлении завершить войну в Украине „чем быстрее, тем лучше“

„Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, — сказал президент РФ в беседе с журналистами кремлевского пула в Москве. — Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно“.

Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

„Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры.

Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда и не отказывались“, - сказал глава российского государства.

Власти России, говоря о войне в Украине, употребляют термин „специальная военная операция“. Путин в своем заявлении использовал слово „война“ применительно к конфликту в Донбассе, начавшемуся в 2014 году.

Как заявил Путин, поставка Киеву систем Patriot приведет к затягиванию конфликта в Украине.

„Что касается „Patriot“, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие — ну, и ладно. Просто будем иметь это в виду“, — сказал президент РФ.

„И противоядие всегда найдется, — добавил он. — Пусть ставят, мы их пощелкаем“.

О поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot было объявлено 21 декабря в ходе визита Владимира Зеленского в США — первой зарубежной поездки украинского лидера с начала войны.