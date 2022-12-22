ЧП и криминал
22.12.2022, 18:23

Полиция просит помощи в поиске 12-летнего мальчика

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Тарви
Тарви
ФОТО: Ilmar Kahro | PPA

Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Тарви, который ушел 6-го декабря из тартуского молодежного дома и до сих пор не вернулся.

Тарви и ранее неоднократно уходил из молодежного дома. Работникам учреждения удалось с ним связаться, но его местонахождение в данный момент неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, может быть одет в черные спортивные брюки и коричневую куртку.

Всех, кто знает, где может находиться Тарви, полиция просит позвонить по номеру 112.

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