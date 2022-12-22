22.12.2022, 18:23
Полиция просит помощи в поиске 12-летнего мальчика(2)
ФОТО: | PPA
Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Тарви, который ушел 6-го декабря из тартуского молодежного дома и до сих пор не вернулся.
Тарви и ранее неоднократно уходил из молодежного дома. Работникам учреждения удалось с ним связаться, но его местонахождение в данный момент неизвестно.
Приметы: рост около 160 см, может быть одет в черные спортивные брюки и коричневую куртку.
Всех, кто знает, где может находиться Тарви, полиция просит позвонить по номеру 112.