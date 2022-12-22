Порядок выплаты компенсаций за больничные дни будет продлен

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт пояснила, что в ситуации, когда заболеваемость гриппом, коронавирусом и прочими вирусными заболеваниями растет, это решение поможет в первую очередь тем, кто получает низкую или среднюю зарплату и не может работать дистанционно. „Иначе, чтобы не остаться в тяжелом положении в связи с необходимостью оплачивать платежи по займам и прочие расходы, люди будут приходить на работу с кашлем и насморком и заражать других“.

По словам заместителя председателя комиссии Сирет Котка, в сезон болезней единственный разумный вариант – это поддержать население. „Разумеется, это станет шагом навстречу людям. Однако цель государства должна быть более основательной. Нужно еще больше поддержать людей. Вместо того, чтобы продлевать это временное положение, следует сделать его постоянным“, – отметила она.

Действующий с начала 2021 года временный порядок, согласно которому первый день больничного – это личная ответственность работника, со второго по пятый – ответственность работодателя, начиная с шестого дня – ответственность Больничной кассы, будет продлен до 30 июня 2023 года. Согласно оценке, для продления действия поправки необходимо выделить дополнительные 16 миллионов евро из бюджета Больничной кассы. По словам члена правления Больничной кассы Пилле Банхард, в бюджете на 2023 год эти денежные средства имеются. Компенсации по больничному листу – это денежные компенсации, выплачиваемые лицам, имеющим медицинское страхование, в случае если из-за болезни они не получают доход, облагаемый социальным налогом.

На повестке дня внеочередной сессии Рийгикогу 28 декабря – инициированный фракцией Центристской партии Эстонии проект закона о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о медицинском страховании.