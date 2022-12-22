„Левадия“ подписала контракт с молодым игроком из Тарту

Ранее 17-летний Кяблик играл в тартуской „Таммеке“, за которую в прошедшем сезоне провел 14 игр, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, он забил пять мячей в Кубке Эстонии, а также 7 голов в первой Б лиге. Кяблик дебютировал в высшей лиги Эстонии в прошлом году, когда ему было всего 16 лет.

Кяблик, который также представлял различные молодежные сборные Эстонии, считает, что переход в „Левадию“ поможет ему сделать следующий шаг в своей карьере: „Я присоединился к „Левадии“, потому что считаю это шагом вперед в моей карьерной лестнице. Будущие планы „Левадии“ совпадают с моими, и я чувствую, что на данный момент это лучший клуб для меня, чтобы развиваться и бросить себе новый вызов“, — сказал он.

„Личная цель — это, конечно, выкладываться на 100 процентов — не только на тренировках и играх, но и быть сосредоточенным и мотивированным в личной жизни. Главная цель – это, конечно же, стать чемпионом Эстонии с новым клубом. Желаю болельщикам „Левадии“ счастливых праздников и надеюсь увидеть вас на трибунах весной!“ — добавил новый игрок „Левадии“.