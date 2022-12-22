Финляндия готова начать прием из Эстонии по 50-100 украинских беженцев в неделю

По просьбе Эстонии уже началась подготовительная работа, она ведется в сотрудничестве властей двух стран, передает издание Helsingin Sanomat.

По сообщению МВД Финляндии, страна готова принимать по 50-100 украинских военных беженцев в неделю. Переезд украинцев мог бы начаться в январе, но это будет временное решение.

Тем украинским беженцам, которые захотят переехать из Эстонии в Финляндию, будут скоординированно организованы автобусные и судоходные рейсы. Обе страны покроют расходы, которые они понесут на своей территории.

Сейчас стороны решают практические вопросы, подготавливаются для заинтересованных в перемещении украинцев инструкции. Как сообщает финское министерство, сейчас сложно оценить, какой будет численность украинцев, желающих переехать из Эстонии в Финляндию.

„Правительство в мае решило, что Финляндия готова помочь в приеме из других стран-членов ЕС военных беженцев, которые имеют право на временную защиту. Это часть общей меры помощи ЕС. Помочь украинским военным беженцам - наш долг“, - сказала глава МВД Финляндии Криста Микконен.

В Финляндии за временной защитой обратились около 46 000 украинцев, еженедельно регистрируется 400-500 новых ходатайств.

В Эстонии временную защиту попросили около 41 000 украинцев.