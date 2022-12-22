Сборная России по хоккею с мячом отстранена от чемпионата мира-2023

Российскую сборную по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023, который пройдет в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международной федерации хоккея с мячом.

„Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся геополитической ситуации“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально соревнования должны были состояться в России. Однако в связи с российской агрессией в Украине турнир перенесли в Швецию.

В конце февраля многие спортивные организации по рекомендации Международного олимпийского комитета запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.