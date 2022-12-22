Сборная России по хоккею с мячом отстранена от чемпионата мира-2023
Международная федерация по хоккею с мячом не допустила сборные России и Белоруссии до участия в чемпионате мира 2023 года.
Российскую сборную по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023, который пройдет в Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международной федерации хоккея с мячом.
„Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся геополитической ситуации“, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что изначально соревнования должны были состояться в России. Однако в связи с российской агрессией в Украине турнир перенесли в Швецию.
В конце февраля многие спортивные организации по рекомендации Международного олимпийского комитета запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.