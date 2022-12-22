Таллинн и Эстонский Красный Крест заключили соглашение для передачи 20 автобусов Украине

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн поддерживал самоуправления Украины с самого начала войны. „Теперь в дополнение к оказанной ранее поддержке к Рождеству мы передадим местному самоуправлению Житомирской области 20 автобусов в хорошем состоянии, а также в качестве гуманитарной помощи предметы первой необходимости. Сейчас организовать работу общественного транспорта в городах Украины особенно непросто, потому что в связи с перебоями в работе электросети она существенно нарушена или прервана, - сказал Кылварт. – В дополнение к этому сегодня мы выделили из резервного фонда горуправы 50 000 евро на приобретение товаров, которые в качестве гуманитарной помощи будут отправлены в Житомирскую область. Вместе с автобусами в Украину будут отправлены генераторы и другие предметы первой необходимости в условиях войны“.