Таллинн и Эстонский Красный Крест заключили соглашение для передачи 20 автобусов Украине
Таллинн, предприятие AS Tallinna Linnatransport и Красный Крест Эстонии подписали соглашение, в соответствии с которым Таллинн пожертвует местному самоуправлению Житомирской области Украины 20 автобусов. Также в качестве гуманитарной помощи будут отправлены предметы первой необходимости.
Соглашение подписано мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, президентом Красного Креста Эстонии Харри Вийком и членом правления AS Tallinna Linnatransport Андреем Новиковым в автобусном депо TLT в Ласнамяэ.
По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн поддерживал самоуправления Украины с самого начала войны. „Теперь в дополнение к оказанной ранее поддержке к Рождеству мы передадим местному самоуправлению Житомирской области 20 автобусов в хорошем состоянии, а также в качестве гуманитарной помощи предметы первой необходимости. Сейчас организовать работу общественного транспорта в городах Украины особенно непросто, потому что в связи с перебоями в работе электросети она существенно нарушена или прервана, - сказал Кылварт. – В дополнение к этому сегодня мы выделили из резервного фонда горуправы 50 000 евро на приобретение товаров, которые в качестве гуманитарной помощи будут отправлены в Житомирскую область. Вместе с автобусами в Украину будут отправлены генераторы и другие предметы первой необходимости в условиях войны“.
„Помимо оказания первостепенной помощи в центре вооруженного конфликта, необходимой для спасения жизней, Красный Крест приступил к восстановлению населенных пунктов в тех районах, где это сегодня возможно, - сказал президент Эстонского Красного Креста Харри Вийк. – Отправляемые автобусы послужат тому, чтобы обычная жизнь в Украине могла восстанавливаться и продолжаться“.
Автобусы, которые в качестве пожертвования будут отправлены в Украину, будут обслуживать пассажиров в западной части страны, на городских маршрутах Житомира, 8 из 20 автобусов – сочленённые. Модели Scania OmniLink CL94UA, CL94UB и CK270UB произведены в 2005–2009 гг.
Согласно плану, автобусы будут переданы в трамвайное и троллейбусное управление города Житомир (Житомирське трамвайно-тролейбусне управління) на границе Украины с Польшей во Львовской области. Водители TLT доставят автобусы тремя партиями с выездом 23 декабря, 28 декабря и 2 января. Затраты на доставку берет на себя TLT.