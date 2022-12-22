США увеличивают помощь странам Балтии в сфере безопасности

В бюджет также включено выделение 225 миллионов долларов в рамках Балтийской инициативы по безопасности (Baltic Security Initiative), что на 45 миллионов долларов или на 20% больше, чем в этом году.

„Это решение является ярким примером долгосрочной и твердой поддержки государств Балтии со стороны США. Мы увеличив наши расходы на оборону и содействуя развитию оборонного сектора добились в этом году значительного успеха, а поддержка США поможет нам еще больше развить независимый оборонный потенциал“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

По словам канцлера Министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, это важный шаг, который является результатом многолетней работы Эстонии. „Решение США увеличить финансирование обороны стран Балтии показывает, что наш стратегический союз крепок“, — сказал Всевиов и поблагодарил партнеров в США и коллег из Эстонии, которые сделали это возможным.

„Кроме того, в Эстонию из США прибыли дополнительные войска и потенциал, что значительно укрепляет нашу обороноспособность и повышает не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

В истории этого года останется и беспрецедентно крупный грант от FMF (Foreign Military Fund), с помощью которого Эстонии было выделено 140,5 миллионов долларов, что примерно в 14 раз больше, чем в предыдущие годы, и большая часть которого будет использована для приобретения реактивных систем залпового огня HIMARS.

Помимо государств Балтии, на основании вчерашнего решения, поддержка в 35 миллионов долларов будет оказана Польше, Румынии - 30 миллионов, Болгарии - 20 миллионов и Грузии - 40 миллионов. Финансирование основано на проектах, а реализацию проектов координирует Европейское командование вооруженных сил США (U.S. European Command, EUCOM).

Для поддержки Украины Законом о финансировании правительства США будут выделены дополнительные 300 миллионов долларов, в дополнение к уже выделенным 9 миллиардам долларов.

Созданная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности позволяет Соединенным Штатам более систематически поддерживать развитие независимых оборонных потенциалов и взаимную оперативную совместимость Эстонии, Латвии и Литвы. В прошлом году в рамках инициативы странам Балтии было выделено 169 миллионов долларов. Благодаря помощи США в области безопасности Эстония, Латвия и Литва смогли реализовать несколько своих проектов военной инфраструктуры и развития потенциала быстрее, чем планировалось. В центре внимания было развитие специальных операций, противовоздушной обороны, запасы боеприпасов, морская ситуационная осведомленность и возможность ведения огня с закрытых позиций на большие расстояния.