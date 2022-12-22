Интервью с президентом, подробности дел „русского омбудсмена“ и „коммунального короля“ Ида-Вирумаа, рождественские фото, истории и гороскоп. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и LP.
Читайте в новом номере:
Интервью с президентом Эстонии Аларом Карисом: „Даже в трудные времена нельзя отнимать у людей дух праздника“
В чем обвиняют „русского омбудсмена“ Сергея Середенко?
Поможет ли экстремальное ожирение Николаю Осипенко в суде?
Роскошные машины и дорогие квартиры - какое имущество эстонских кибермошенников было арестовано?
Подробный обзор политических партий Эстонии накануне выборов 2023
Как приняла Нарва Юлию Ауг?
Как встречали Рождество в Эстонии 100 лет назад и какой подарок сделало правительство жителям страны на Новый 1933 год?
Добрая история о рождественском свитере и теплой семейной традиции.
Большой гороскоп на 2023 год: отношения, здоровье, работа и деньги.
...и многое другое.
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