Эстонский экспресс
22.12.2022, 17:10

Интервью с президентом, подробности дел „русского омбудсмена“ и „коммунального короля“ Ида-Вирумаа, рождественские фото, истории и гороскоп. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и LP.

Читайте в новом номере:

  • Интервью с президентом Эстонии Аларом Карисом: „Даже в трудные времена нельзя отнимать у людей дух праздника“

  • В чем обвиняют „русского омбудсмена“ Сергея Середенко?

  • Поможет ли экстремальное ожирение Николаю Осипенко в суде?

  • Роскошные машины и дорогие квартиры - какое имущество эстонских кибермошенников было арестовано?

  • Подробный обзор политических партий Эстонии накануне выборов 2023

  • Как приняла Нарва Юлию Ауг?

  • Как встречали Рождество в Эстонии 100 лет назад и какой подарок сделало правительство жителям страны на Новый 1933 год?

  • Добрая история о рождественском свитере и теплой семейной традиции.

  • Большой гороскоп на 2023 год: отношения, здоровье, работа и деньги.

    ...и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selveri, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.


Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии