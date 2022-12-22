ВИДЕО | Уверенная победа: „Калев/Крамо“ обыграли „ТалТех/Оптибет“ с разницей в 36 очков

В начале матча казалось, что „ТалТех/Оптибет“ смогут показать зубы „Калеву/Крамо“. В составе студенческой команды отличились легионеры Кристапс Глудитис и Анатолий Шундел, на пятой минуте матча Карл Андрес Матуте Пернер вывел „ТалТех/Оптибет“ вперед со счетом 13:12. Но на большее из не хватило.

„Калев/Крамо“, сыгравшие безупречно в обороне, завершили первую четверть рывком и повели в счете 27:13, а к концу второй четверти уже увеличили разрыв до 30 очков. Хозяева ушли на перерыв с отрывом 57:27, благодаря Артуру Конончукову и Мартиньшу Мейерсу, которые в первом тайме набрали 11 очков. По большому счету игра была окончена и концовка встречи превратилась в формальность, уверенная победа „Калев/Крамо“ со счетом 105:69.