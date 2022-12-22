Алекс Мейнхард стал первым эстонцем, выбранным на драфте МЛС
Крайний нападающий Университета Талса Алекс Мейнхард (24 года), стал первым эстонцем, принявшим участие в драфте МЛС (высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде). Клуб, зарезервировавший эстонского футболиста, — „Нэшвилл СК“.
Из 367 игроков, участвовавших в просмотре, было отобрано 88 (29 в первом туре, 29 во втором и 30 в третьем). Мейнхард, игравший в Университете Талса последние два с половиной года, был выбран 20-м игроком во втором раунде или 49-м игроком в общем зачете, пишет Soccernet.ee.
Ранее на драфте профессиональных лиг США (различных видов спорта) среди игроков эстонского происхождения были выбраны: Томас Эдур и Тойво Суурсоо в НХЛ, Мартин Мюйрсепп в НБА и Майкл Рус и Маргус Хунт в НФЛ.
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