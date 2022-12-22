Алекс Мейнхард стал первым эстонцем, выбранным на драфте МЛС

Из 367 игроков, участвовавших в просмотре, было отобрано 88 (29 в первом туре, 29 во втором и 30 в третьем). Мейнхард, игравший в Университете Талса последние два с половиной года, был выбран 20-м игроком во втором раунде или 49-м игроком в общем зачете, пишет Soccernet.ee.