Самый богатый спортсмен мира лечился от сексоголизма и отдал жене $100 млн. У него даже была оргия с 15 девушками

На первый взгляд, брак был идеальным — на светских мероприятиях супругов часто видели вместе, у них родилось двое детей. Но осенью 2009-го по мировым СМИ разлетелась бомба: Тайгер, не имея ни капли алкоголя в крови, направил свой джип в соседский забор, после чего сбил пожарный гидрант и финишировал в дереве. Полиция выписала штраф на $164 и отпустила Вудса в клинику. А затем начался ад.

Оказалось, что аварии предшествовала ссора с Элин, которая узнала об измене. Когда эта информация была обнародована, представители СМИ стали получать десятки признаний девушек со всего мира, рассказывающих о связях с Тайгером, был даже кейс оргии с участием 15 девушек с низкой социальной ответственностью. Во многих источниках встречается число 120 — примерно столько любовниц было у гольфиста во время брака с Элин.

Вскоре Вудс выступил с заявлением, в котором признался в многочисленных изменах и попросил прощения. Гольфист поставил карьеру на паузу — по одной из версий, чтобы попытаться сохранить семью. Удалось, но ненадолго: в 2010-м пара развелась. По решению суда Элин получила права на детей и $100 млн (настаивала на $750 млн).

„Я пережила сущий ад. Я потеряла сон, похудела, у меня начали выпадать волосы. Предательство — недостаточно сильное слово, чтобы описать случившееся“, — говорила она.

От Тайгера отвернулись несколько крупных спонсоров, сам же гольфист лег в клинику, чтобы пройти курс лечения от сексоголизма.

Со временем дела Тайгера пошли на лад: он возобновил карьеру и снова стал побеждать, а еще несколько лет встречался с красавицей-горнолыжницей Линдси Вонн.

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