Можно ли расплачиваться чужой банковской карточкой?

„В условиях использования банковской карты указано: „карта и ПИН-код являются персональными, и операции с картой могут осуществляться только в соответствии с договором и только держателем карты. Это означает, что передача карты в пользование третьему лицу нарушает заключенный договор“, – объясняет руководитель сферы коммуникации в Swedbank Мартин Кырв.

Цель банка – обеспечить безопасность клиента и его финансов, поэтому за нарушение этого пункта договора не последует никаких санкций, предостережение носит скорее рекомендательный характер. Однако проблемы все же возникнуть могут. Например, в магазине. „В случае возникновения сомнений кассир имеет право установить личность держателя карты, запросив документ, удостоверяющий личность. Хотя мы не практикуем конфискацию, но в нашей компетенции и полномочиях отказать в сделке“, – рассказывает Риво Вески, менеджер по коммуникациям в Selver AS.

Если человек решил воспользоваться картой, которая до этого по каким-то причинам была заблокирована владельцем, то кассир имеет право не возвращать карту. „В этом случае мы пытаемся определить, является ли лицо, использующее карту, тем же лицом, чье имя указано на карте. Затем мы информируем банк или полицию, а позже возвращаем карту в банк, потому что это их собственность“, – сообщает руководитель отдела надзора Rimi Кристьян Рандвер. Помимо этого, и у самого банка есть право заблокировать карту, если по их информации она использовалась ненадлежащим образом или ее данные больше не защищены.

„Если у разных лиц есть желание использовать деньги, находящиеся на одном счете, то владелец счета может заказать карту на имя другого человека. Таким образом, оба будут иметь свою собственную карту и свой собственный PIN-код, и в то же время их деньги будут в безопасности“, – советует Мартин Кырв. К тому же в этом случае можно отследить, кто расплачивался картой или совершал операции в банкомате.

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