ВИДЕО | Кая Каллас: „я не согласна на меньшую зарплату, чем у премьера-мужчины“. Правительство рассказало о новых решениях и подвело итоги

Каллас отметила, что весь год проводилась работа, чтобы у Эстонии дела шли лучше, чтобы она была более защищенной, более быстрыми темпами двигалась к зеленому перевороту. Мы нашли решение, как обуздать рост цен на электроэнергию. На международной арене голос Эстонии звучит все громче.

Что касается эпидемиологической обстановки, то гриппом и коронавирусом заболевает все больше людей. Поэтому разумно носить в многолюдных местах маски, особенно тем, кто входит в группу риска, а также вакцинироваться.

Последнее время на повестку встал вопрос о дискриминации в зарплатах между мужчинами и женщинами. Это совершенно неприемлемо. Последние годы в этом направлении проделана большая работа, в результате чего разница в зарплатах снизилась до 14,9%. „Мой призыв ко всем женщинам: смело просите такую зарплату, которой вы достойны. Что касается меня, то я не согласна быть премьер-министром за зарплату, которая будет меньше, чем у мужчины премьер-министра“, - отметила Каллас.

Ляэнеметс в продолжение темы сказал, что и государство должно внести свой вклад в разрешение данной проблемы. Только лишь того, что человек сам будет просить себе прибавку, недостаточно. Это структурная проблема. „Чем больше мы будем поднимать минимальную зарплату, тем меньше будет разница в зарплатах“, - отметил министр.

Комментируя сегодняшнее решение президента относительно закона о семейных пособиях, он сказал, что необходимо в срочном порядке разрешить те моменты, на которые указал Алар Карис. Пособия на первого и второго ребенка также должны быть увеличены в 2-3 раза. Вопрос необходимо решить как можно скорее. Более подробно о решении президента читайте ЗДЕСЬ.