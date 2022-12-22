Шеф-повара делятся секретами рождественско-новогодних блюд, которые будут съедены подчистую
Вот-вот наступит Рождество и Новый год. Это прекрасное время, но одновременно и период, когда выбрасывается больше всего еды, которая остается после праздников. Шеф-повар ресторана Salt Марко Кальенд и шеф-повар ресторана Rändav Kokk Аннели Кяги делятся советами, как организовать праздничное застолье с выгодой для собственного кошелька и без вреда для окружающей среды.
Самой большой ошибкой праздничного ужина Марко Кальенд называет то, что готовится слишком много еды. „Я ни разу не видел рождественского или новогоднего застолья, где кто-нибудь остался голодным“, улыбается он. Аннели Кяги тоже считает, что когда ждут в гости друзей и родственников, готовят излишне много. „Я посоветовала бы начинать с планирования. И если вы запланировали килограмм еды на человека, то это явно слишком много“, говорит она.
По словам Марко, одна из причин, по которой на рождественском и новогоднем столе остается много еды, - то, что из года в год готовят одни и те же блюда. „Рождественско-новогоднее меню однообразно. Люди могли бы быть смелее и пробовать приготовить больше разных блюд. Так, на Рождество на столе не обязательно должно быть исключительно свиное жаркое и тушеная капуста, есть много вариантов, стоит их опробовать. И тогда не будет оставаться так много еды из-за того, что на последних пяти вечеринках было точно такое же свиное жаркое“, поясняет он.
Не пропадет ни кусочка
Хотя свинину нельзя считать самым экологичным продуктом, Марко знает, что это любимое мясо эстоноземельцев для рождественского и новогоднего застолья. И раз уж вы готовите свинину, шеф-повар советует использовать ее во все смыслах максимально. „Недоеденное жаркое на следующий день можно потушить, добавить в суп, из оставшегося мяса сварить бульон. Можно использовать все части куска мяса, без остатка: например, из кожи, костей, и жирных частей сварить бульон, и на его основе потом делать соусы и супы“. К слову, получившийся бульон Марко рекомендует порционно заморозить, чтобы потом использовать по частям по мере необходимости.
Чтобы рождественский и новогодний стол не был чересчур перегружен, Аннели предлагает сначала определить нужное количество еды и затем планировать закупку продуктов. И советует по мере возможности использовать прежде всего то, что сделано своими руками. „Что может быть лучше, чем достать из банки, например, огурцы собственного засола? И почему бы не добавить по баночке своих солений в пакеты с подарками?“ Остальные продукты она советует покупать по возможности у небольших производителей или у знакомых или друзей. „Молоко и яйца, которые покупаешь напрямую у фермера, очень вкусные. А, кроме того, и более экологичные“.
Важна сезонность
Аннели Кяги рекомендует учитывать сезонность при планировании как ежедневных блюд, так и праздничных застолий в канун Нового года. „В декабре нет смысла покупать арбузы и клубнику. В это время года в них не так много вкуса и питательных веществ. Кроме того, мы не выращиваем их у нас в Эстонии, и привозя их издалека, существенно увеличиваем свой экологический след“.
По словам Аннели, оставшуюся после больших праздников еду стоит пересмотреть. Обычно из этого получается отличный обед – например, суп-пюре или рагу. А если еды осталось слишком много, стоит позвать в гости друзей. Многое из оставшегося можно положить в морозилку. „Большой холодильник глубокой заморозки – настоящая палочка-выручалочка“.
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