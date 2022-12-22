Шеф-повара делятся секретами рождественско-новогодних блюд, которые будут съедены подчистую

Самой большой ошибкой праздничного ужина Марко Кальенд называет то, что готовится слишком много еды. „Я ни разу не видел рождественского или новогоднего застолья, где кто-нибудь остался голодным“, улыбается он. Аннели Кяги тоже считает, что когда ждут в гости друзей и родственников, готовят излишне много. „Я посоветовала бы начинать с планирования. И если вы запланировали килограмм еды на человека, то это явно слишком много“, говорит она.

По словам Марко, одна из причин, по которой на рождественском и новогоднем столе остается много еды, - то, что из года в год готовят одни и те же блюда. „Рождественско-новогоднее меню однообразно. Люди могли бы быть смелее и пробовать приготовить больше разных блюд. Так, на Рождество на столе не обязательно должно быть исключительно свиное жаркое и тушеная капуста, есть много вариантов, стоит их опробовать. И тогда не будет оставаться так много еды из-за того, что на последних пяти вечеринках было точно такое же свиное жаркое“, поясняет он.

Советы Марко как избежать пищевых отходов Покупайте еду на несколько дней Для меня очень важно, чтобы еда не пропадала зря. Придерживаюсь этого правила как во время работы, так и на домашней кухне. Существует несколько вариантов сокращения пищевых отходов. Так, отправляясь в магазин за продуктами, всегда разумно продумать меню на несколько дней вперед, чтобы можно было использовать одни и те же ингредиенты в течение нескольких дней. Попробуйте новые рецепты Советую дома смело пробовать готовить по новым рецептам. Так можно избежать однообразия, и у вас появится больше идей как использовать имеющиеся или остающиеся продукты. Заморозка и находчивость Если еды начинает оставаться много и это происходит часто, то стоит пересмотреть свое еженедельное меню и закупки и поразмышлять, так ли необходимо ли все то, что вы покупаете. Если уже получилось так, что еда осталась, то хороший вариант – заморозить ее. Тем, кто не хочет несколько дней есть одно и то же, я рекомендую продумать, как из этого сделать новое блюдо.

Не пропадет ни кусочка

Хотя свинину нельзя считать самым экологичным продуктом, Марко знает, что это любимое мясо эстоноземельцев для рождественского и новогоднего застолья. И раз уж вы готовите свинину, шеф-повар советует использовать ее во все смыслах максимально. „Недоеденное жаркое на следующий день можно потушить, добавить в суп, из оставшегося мяса сварить бульон. Можно использовать все части куска мяса, без остатка: например, из кожи, костей, и жирных частей сварить бульон, и на его основе потом делать соусы и супы“. К слову, получившийся бульон Марко рекомендует порционно заморозить, чтобы потом использовать по частям по мере необходимости.