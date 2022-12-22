Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
22.12.2022, 11:55

Шеф-повара делятся секретами рождественско-новогодних блюд, которые будут съедены подчистую

 
ФОТО: Jacob Lund | Shutterstock

Вот-вот наступит Рождество и Новый год. Это прекрасное время, но одновременно и период, когда выбрасывается больше всего еды, которая остается после праздников. Шеф-повар ресторана Salt Марко Кальенд и шеф-повар ресторана Rändav Kokk Аннели Кяги делятся советами, как организовать праздничное застолье с выгодой для собственного кошелька и без вреда для окружающей среды.

Самой большой ошибкой праздничного ужина Марко Кальенд называет то, что готовится слишком много еды. „Я ни разу не видел рождественского или новогоднего застолья, где кто-нибудь остался голодным“, улыбается он. Аннели Кяги тоже считает, что когда ждут в гости друзей и родственников, готовят излишне много. „Я посоветовала бы начинать с планирования. И если вы запланировали килограмм еды на человека, то это явно слишком много“, говорит она.

По словам Марко, одна из причин, по которой на рождественском и новогоднем столе остается много еды, - то, что из года в год готовят одни и те же блюда. „Рождественско-новогоднее меню однообразно. Люди могли бы быть смелее и пробовать приготовить больше разных блюд. Так, на Рождество на столе не обязательно должно быть исключительно свиное жаркое и тушеная капуста, есть много вариантов, стоит их опробовать. И тогда не будет оставаться так много еды из-за того, что на последних пяти вечеринках было точно такое же свиное жаркое“, поясняет он.

Советы Марко как избежать пищевых отходов

Марко Кальенд

Покупайте еду на несколько дней

Для меня очень важно, чтобы еда не пропадала зря. Придерживаюсь этого правила как во время работы, так и на домашней кухне. Существует несколько вариантов сокращения пищевых отходов. Так, отправляясь в магазин за продуктами, всегда разумно продумать меню на несколько дней вперед, чтобы можно было использовать одни и те же ингредиенты в течение нескольких дней.

Попробуйте новые рецепты

Советую дома смело пробовать готовить по новым рецептам. Так можно избежать однообразия, и у вас появится больше идей как использовать имеющиеся или остающиеся продукты.

Заморозка и находчивость

Если еды начинает оставаться много и это происходит часто, то стоит пересмотреть свое еженедельное меню и закупки и поразмышлять, так ли необходимо ли все то, что вы покупаете. Если уже получилось так, что еда осталась, то хороший вариант – заморозить ее. Тем, кто не хочет несколько дней есть одно и то же, я рекомендую продумать, как из этого сделать новое блюдо.

Не пропадет ни кусочка

Хотя свинину нельзя считать самым экологичным продуктом, Марко знает, что это любимое мясо эстоноземельцев для рождественского и новогоднего застолья. И раз уж вы готовите свинину, шеф-повар советует использовать ее во все смыслах максимально. „Недоеденное жаркое на следующий день можно потушить, добавить в суп, из оставшегося мяса сварить бульон. Можно использовать все части куска мяса, без остатка: например, из кожи, костей, и жирных частей сварить бульон, и на его основе потом делать соусы и супы“. К слову, получившийся бульон Марко рекомендует порционно заморозить, чтобы потом использовать по частям по мере необходимости.

Чтобы рождественский и новогодний стол не был чересчур перегружен, Аннели предлагает сначала определить нужное количество еды и затем планировать закупку продуктов. И советует по мере возможности использовать прежде всего то, что сделано своими руками. „Что может быть лучше, чем достать из банки, например, огурцы собственного засола? И почему бы не добавить по баночке своих солений в пакеты с подарками?“ Остальные продукты она советует покупать по возможности у небольших производителей или у знакомых или друзей. „Молоко и яйца, которые покупаешь напрямую у фермера, очень вкусные. А, кроме того, и более экологичные“.

Советы Аннели как избежать пищевых отходов

Аннели Кяги

Постоянная инвентаризация

Если вы всегда в курсе того, что есть у вас в шкафах, то вы никогда не обнаружите, например, три упаковки одной и той же приправы, которые были открыты и испортились уже два года назад. Если во время инвентаризации найдете нераспечатанные пачки сухих продуктов или приправ, и уже понятно, что вы не успеете употребить это в пищу, можно передать их в Продуктовый банк. Если вы не успеете их использовать, то это может сделать кто-то другой.

Заморозка фруктов и других продуктов

Фрукты, на которых появились небольшие пятнышки, часто выбрасывают, но вместо этого стоит отправить их в заморозку. Позже они прекрасно подойдут для приготовления смузи. Особенно покоричневевшие бананы. Вынутые из заморозки, они еще лучше для смузи, чем обычные бананы, потому что дают больше вкуса.

Важна сезонность

Аннели Кяги рекомендует учитывать сезонность при планировании как ежедневных блюд, так и праздничных застолий в канун Нового года. „В декабре нет смысла покупать арбузы и клубнику. В это время года в них не так много вкуса и питательных веществ. Кроме того, мы не выращиваем их у нас в Эстонии, и привозя их издалека, существенно увеличиваем свой экологический след“.

По словам Аннели, оставшуюся после больших праздников еду стоит пересмотреть. Обычно из этого получается отличный обед – например, суп-пюре или рагу. А если еды осталось слишком много, стоит позвать в гости друзей. Многое из оставшегося можно положить в морозилку. „Большой холодильник глубокой заморозки – настоящая палочка-выручалочка“.

Рекомендации Марко для рождественского и новогоднего меню


В этом году вместо обычного свиного жаркого можно приготовить свиной рулет с беконом и сухофруктами.

Свиной рулет с беконом и сухофруктами

Понадобится

Свинина, желательно карбонад

Острая горчица

Соль

Перец

Бекон

Сухофрукты

Приготовление

Разрезать свинину так, чтобы получился плоский кусок, смазать горчицей, приправить солью и перцем, добавить бекон и сухофрукты по вашему выбору. Свернуть мясо в рулет и сверху тоже смазать горчицей и приправить солью и перцем. У меня уходит один тюбик горчицы на один приличный кусок карбонада. Вкус горчицы по мере приготовления становится не таким выраженным, поэтому не нужно беспокоиться о том, что ее слишком много. Завернуть кусок мяса в бумагу для выпечки или перевязать его кулинарной нитью, чтобы сохранить форму. Еще один вариант – выложить свиной рулет в форму для запекания. В этом случае на дно формы можно налить немного бульона и сверху прикрыть мясо фольгой. Запекать рулет в духовке 2,5 часа при 180 градусах. Если вы используете фольгу или бумагу для выпечки, удалите их и оставьте в духовке еще на некоторое время – до тех пор, пока рулет подрумянится.

Жидкость, которая образуется во время запекания рулета, используйте для приготовления соуса – например горчичного. Загустите его мукой или крахмалом. Подавайте рулет с соусом и тушеной квашеной капустой с добавлением сухофруктов.

Тушеная квашеная капуста с сухофруктами

Понадобится

2 луковицы

3 зубчика чеснока

2 кг квашеной капусты

бульон

мед

2 палочки корицы

1 звездочка аниса

немного сахара

Приготовление

Лук и чеснок измельчить и обжарить в кастрюле до прозрачности. Добавить капусту и бульон и тушить на небольшом огне около получаса. Затем добавить для вкуса мед, корицу, анис, сахар. При необходимости долить бульона. В течение первого часа бульон должен быть на одном уровне с капустой. Тушить капусту нужно под крышкой, при необходимости и дольше, чем один час.

На гарнир что-нибудь вкусное из картофеля

Приготовьте картофельный крем-пюре или запеченный картофель. Например, выложите картофель в бульон рядом с шейным карбонадом. Последний вариант также более экологичен, потому что так вы одновременно запекаете и мясо, и картофель. И если готовите запеченный картофель, то обязательно добавьте различные сухие ароматные травы. Так вы разнообразите вкус картофеля.

Рецепт Марко: солянка из оставшегося после праздника

Понадобится

1 кг лука

400 г томатной пасты

1 банка маринованных огурцов

лимонный сок

все виды мяса, которые в данный момент есть в холодильнике

картофель (по желанию)

бульон

Приготовление

Нарезать лук и обжарить на сковороде до прозрачности. Затем добавить томатную пасту и пару минут разогревать ее в сковороде. В суповую кастрюлю добавить обжаренный лук, разогретую пасту плюс все оставшиеся ингредиенты и нагревать на небольшом огне до готовности..

Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu.

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