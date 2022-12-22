Футбол
22.12.2022, 11:50

Врачи сообщили об ухудшении состояния Пеле

 
ФОТО: Andre Penner | Scanpix

Состояние легендарного бразильского футболиста Пеле, госпитализированного в конце ноября, ухудшилось, сообщает ESPN.

Врачи больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу заявили, что у 82-летнего Пеле прогрессирует рак и бывшему футболисту требуется повышенное внимание в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

В то же время у Пеле больше нет симптомов респираторной инфекции, усугубленной COVID-19, из-за которой он оказался в больнице.

Дочь Пеле Кели Насименту написала в соцсетях, что поддержка болельщиков была для трехкратного чемпиона мира „огромным утешением“, отмечает Sky Sports.

Пеле встретит Рождество в больнице.

У Пеле в 2021 году была обнаружена опухоль толстой кишки, он перенес операцию и продолжает бороться с раком. В начале декабря семья Пеле сообщила, что ему требуется коррекция терапии, и опровергла сообщения о том, что ему оказывается уже только паллиативная помощь.


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