Новости Эстонии
22.12.2022, 12:20

Эстонские санкции против самих себя. Уже через неделю начнутся массовые сокращения и закрытия предприятий

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Вчера управляющему Katoen Natie Марту Меллесу все же удалось погрузить какао-бобы в вагоны и отправить их в Россию компанией Operail. Через несколько недель он уже не сможет этого сделать.
Вчера управляющему Katoen Natie Марту Меллесу все же удалось погрузить какао-бобы в вагоны и отправить их в Россию компанией Operail. Через несколько недель он уже не сможет этого сделать.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Осталось всего десять дней до того, как Эстония наложит на себя санкции, от которых пострадают только ее собственные компании и их сотни рабочих мест. При этом запрет до сих пор официально не оформлен, пишет Delfi Ärileht.

Фирмы, отправлявшие не попадающие под санкции товары в Россию или доставлявшие их оттуда, обеспокоены. С 1 января 2023 года их деятельность рухнет. Вероятно, только в Эстонии. Полторы недели назад министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подписала документ, в котором излагаются ожидания собственника от государственной компании Operail. В действующей версии изменено только одно предложение, обязывающее Operail с 1 января следующего года прекратить перевозки грузов, происходящих из РФ и Белоруссии. Через несколько дней Operail разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила, что в новом году больше не будет согласовывать какие-либо грузоперевозки, связанные с российскими компаниями.

Есть большая разница в том, что нельзя перевозить товары российского происхождения или же никакие товары, относящиеся к российским компания. Второй вариант ставит в затруднительное положение не менее полусотни компаний и под угрозу сотни рабочих мест.

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