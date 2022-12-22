Эстонские санкции против самих себя. Уже через неделю начнутся массовые сокращения и закрытия предприятий

Фирмы, отправлявшие не попадающие под санкции товары в Россию или доставлявшие их оттуда, обеспокоены. С 1 января 2023 года их деятельность рухнет. Вероятно, только в Эстонии. Полторы недели назад министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подписала документ, в котором излагаются ожидания собственника от государственной компании Operail. В действующей версии изменено только одно предложение, обязывающее Operail с 1 января следующего года прекратить перевозки грузов, происходящих из РФ и Белоруссии. Через несколько дней Operail разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила, что в новом году больше не будет согласовывать какие-либо грузоперевозки, связанные с российскими компаниями.