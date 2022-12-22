BMW протаранил забор, Volvo сбил 10-летнего мальчика. Что произошло на дорогах за сутки

Вчера в 7:56 на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве 70-летний мужчина на автомобиле Volvo XC 70 наехал на пешехода, 14-летнего мальчика, переходившего дорогу на нерегулируемый пешеходный переход. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 8:10 утра в волости Раасику Харьюского уезда на 12-м километре дороги Лагеди – Арукюла – Пенинги 66-летний мужчина на Volvo FL наехал на пешехода, 10-летнего мальчика, который шел по обочине дороги. Пешеход был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 17:38 волости Пыльтсамаа, на 136-м километре шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа, 30-летний мужчина на автомобиле Volvo V50 врезался в выбежавшего на шоссе кабана. Водителя и пассажирку автомобиля, 23-летнюю женщину, доставили в больницу Тартуского университета.

В 18:50 в деревне Тискре (Харьюмаа) 44-летняя женщина на автомобиле BMW 218D на Т-образном перекрестке въехала в забор дома . Водитель была доставлена в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.

Вчера был угнан серый прицеп RESPO с регистрационным знаком 105YJP.

За прошедшие сутки задержано 10 водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.