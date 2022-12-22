Зеленский в США: Украина держится и никогда не сдастся

„Мы не видели крупного вторжения в европейскую страну со времен Второй мировой. [...] Мы понимаем, что на кону - сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции“, - сказал Байден.

В ответ на вопрос, о том, насколько США волнует прочность коалиции союзников Украины, Байден сказал, что США не считают этот вопрос проблемным.

Джо Байден на пресс-конференции вновь подчеркнул, что Россия бьет зимой по по украинской инфраструктуре, чтобы „люди страдали от холода и голода, чтобы разъединить людей“.

„Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, и основной элемент этого пакета - системы „Пэтриот“, которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны“, - сказал президент Украины.

На пресс-конференции после встречи Владимир Зеленский сказал, в частности, что президент Байден подтвердил новости об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут и мощные средства ПВО.

Байден заверил Зеленского, что обе американские партии в Конгрессе поддерживают украинцев и вместе с союзниками в Европе, Японии и других странах продолжат оказывать Украине необходимую гуманитарную и военную помощь, включая недавно объявленную поставку современных ракетных комплексов ПВО „Пэтриот“.

Путин пытается использовать зиму как оружие, сказал Байден, говоря о российских обстрелах жилых районов и энергетической инфраструктуры Украины, и заверил Зеленского, что американцы вместе с европейскими союзниками продолжат поддерживать Украину.

„Трудно поверить, что прошло уже 300 дней, и что Путин грубо посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на ни в чем не повинный украинский народ только для того, чтобы запугать“, — добавил Байден.

„Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин“, - сказал Байден.

В начале официальной программы визита Зеленского у Белого дома встретили президент Байден с супругой. Эти кадры демонстрировало в прямом эфире американское телевидение.

Корреспондент Cи-эн-эн спросил Байдена, думали ли США о возможной эскалации со стороны России в ответ на поставки Украине комплексов „Пэтриот“. Президент ответил, что не думали, поскольку „Пэтриот“ - это оборонительное оружие

Корреспондент украинского телеканала „Интер“ спросил президентов, каким они видят „справедливый“ или „честный“ конец войны.

Владимир Зеленский, который отвечал на вопрос первым, сказал, что основное условие Украины в мирных переговорах - возвращение территорий и возмещение убытков.

„Для меня как для президента справедливый мир - это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира. Мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру“, - сказал он.

Байден добавил, что США разделяют украинскую позицию относительно условий мира. „У нас с Зеленским абсолютно одинаковое видение“, - сказал американский президент.

Отпор Путину и память о борьбе с нацизмом

В речи перед обеими палатами Конгресса США Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и сказал, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам.

Зеленский, кроме прочего, вновь сравнил нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.

„Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то ... Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся“, - сказал президент Украины в Конгрессе США.

На этих словах конгрессмены в очередной раз встали и аплодировали Зеленскому стоя.

Зеленский выступает на английском, и его слова „никогда не сдастся“ - „will never surrender“ - были явной отсылкой к знаменитой речи Уинстона Черчилля.