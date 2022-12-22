Легендарный чешский хоккеист раскритиковал НХЛ, WTA и ATP за допуск россиян к соревнованиям

„Я написал открытое письмо, чтобы привлечь внимание всего мира к тому, как некоторые спортивные соревнования сейчас способствуют военным беспорядкам в Европе, которые ежедневно уносят сотни, даже тысячи жизней. Это попытка спасти эти жизни и ускорить окончание войны в Украине. Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в настоящее время, я прошу все спортивные лиги мира рассмотреть это решение.

24 февраля 2022 российская армия вошла на территорию Украины. Эта война наступательна. Ее целью, как заявляло само руководство россии, является получение дополнительных территорий. Подтверждением тому являются сфальсифицированные референдумы на завоеванных россией территориях Украины. россия злоупотребляла этими незаконными голосами, чтобы официально аннексировать завоеванные территории.

Мы не знаем точно, сколько украинских военных и мирных жителей погибло в результате российской агрессии. Это, по меньшей мере, десятки тысяч, возможно, сотни тысяч погибших. Было задокументировано, что российские военные разрушают гражданские здания и гражданскую инфраструктуру на территории Украины, оставляя десятки миллионов людей без света и газа и под угрозой замерзания в ближайшие месяцы.

Российские солдаты совершают военные преступления, в том числе истязают и убивают мирных жителей. россия даже депортирует тысячи украинских детей из родной страны и тем самым оказывает геноцид. россия должна понести полную ответственность за все свои ужасающие преступления. После победы Украины и ухода российских войск с ее территории россия должна будет расплачиваться за экономический ущерб, нанесенный ею на чужой территории. К сожалению, сотни тысяч потерянных жизней, в том числе многих детей, уже никому не вернуть.