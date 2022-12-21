21.12.2022, 22:12
Государство будет выделять гражданам субсидии на покупку электромобиля и электровелосипеда
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Министерство окружающей среды разработало постановление о выделении субсидий на покупку электромобилей, передает rus.err.
Частное лицо сможет получить господдержку на сумму до 5000 евро, фирма - до 4000 евро от стоимости автомобиля.
Стоит отметить, что максимальная цена легкового автомобиля для получения субсидии не может превышать 60 000 евро, грузового - 80 000 евро. На меру предусмотрено 9 млн евро. Согласно планам, этой суммы хватит для покупки 2300 автомобилей с низким уровнем выбросов СО2.
Также государство будет поддерживать покупку электровелосипедов с коляской - в этом случае максимальный размер субсидии составит 1200 евро.