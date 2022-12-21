Государство будет выделять гражданам субсидии на покупку электромобиля и электровелосипеда

Частное лицо сможет получить господдержку на сумму до 5000 евро, фирма - до 4000 евро от стоимости автомобиля.

Стоит отметить, что максимальная цена легкового автомобиля для получения субсидии не может превышать 60 000 евро, грузового - 80 000 евро. На меру предусмотрено 9 млн евро. Согласно планам, этой суммы хватит для покупки 2300 автомобилей с низким уровнем выбросов СО2.

Также государство будет поддерживать покупку электровелосипедов с коляской - в этом случае максимальный размер субсидии составит 1200 евро.