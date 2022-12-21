Со среды разрешен выход на лед некоторых приграничных водоемов
На приграничных водоёмах местами уже образовался достаточно прочный ледяной покров, так что у рыбаков есть возможность местами выходить на лед пешим ходом.
Так, с 21 декабря разрешается пеший выход на лед озер Лямми и Пихква, Ванику, Пабра и Крийва. Также можно выходить на лёд Чудского озера в границах Тартуского и Йыгеваского уезда, но не далее 5 километров от берега. В других местах состояние ледяного покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лёд пешим ходом или на автомобиле пока ещё не допускается.
По-прежнему запрещается выходить на лёд озера Паттина как на автомобиле, так и пешком. Следует избегать подхода к устьям рек Выханду и Салусаааре ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах ледяной покров еще слишком тонок. Также не допускается подходить к истокам реки Нарвы ближе, чем на один километр.
Пешим ходом разрешается выходить на лед:
Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда не далее 5 километров от берега)
озер Лямми и Пихква
озера Ванику
озера Пабра
озера Крийва
В целях безопасности на лед следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на внедорожниках:
Нарвское водохранилище
озеро Паттина
река Нарва
С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться здесь.