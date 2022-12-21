Со среды разрешен выход на лед некоторых приграничных водоемов

Так, с 21 декабря разрешается пеший выход на лед озер Лямми и Пихква, Ванику, Пабра и Крийва. Также можно выходить на лёд Чудского озера в границах Тартуского и Йыгеваского уезда, но не далее 5 километров от берега. В других местах состояние ледяного покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лёд пешим ходом или на автомобиле пока ещё не допускается.

По-прежнему запрещается выходить на лёд озера Паттина как на автомобиле, так и пешком. Следует избегать подхода к устьям рек Выханду и Салусаааре ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах ледяной покров еще слишком тонок. Также не допускается подходить к истокам реки Нарвы ближе, чем на один километр.

Пешим ходом разрешается выходить на лед:

Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда не далее 5 километров от берега)

озер Лямми и Пихква

озера Ванику

озера Пабра

озера Крийва

В целях безопасности на лед следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на внедорожниках:

Нарвское водохранилище

озеро Паттина

река Нарва

С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться здесь.