„Мошенники стояли перед ним буквально на коленях“. На улице в Мустамяэ добросердечного дедушку-пенсионера развели на тысячи евро

„Приближается Рождество, но этот пост будет в печальном тоне. Для того, чтобы вы предупредили своих близких, родителей, бабушек-дедушек и рассказали им о действующих в Таллинне мошенниках“, - пишет в социальных сетях жительница столицы Эге Кунгла.

И рассказывает историю, как дедушку ее семейства вчера вечером на улице Мустамяэ обвели вокруг пальца и выманили у него несколько тысяч евро. Это сделали люди, которые притворились нуждающейся в помощи украинской семьей.

С чего все началось

К отцу-пенсионеру Эге подъехал автомобиль с украинскими номерами. В машине сидели мужчина и беременная женщина (была ли она на самом деле беременна, сказать трудно), оба в возрасте немного за тридцать.

Семья попросила помощи для пересечения украинской границы. „Для этого мой отец должен был купить у них товар, поскольку якобы с ним пересечь границу было нельзя. Утверждалось, что за это на границе могут просто оштрафовать“, - рассказывает Эге.

Далее мужчина и женщина показали находящиеся в машине строительные приспособления, рабочие инструменты известных фирм, а также генератор. „Позже, конечно, выяснилось, что речь идет о дешевых подделках, за которые просили фантастические суммы“.



„Мой добросердечный отец поверил рассказам мошенников, так как хотел, чтобы семья снова вернулась домой, пошел им навстречу и согласился купить товар“, - продолжает свой рассказ женщина. Вместе они пошли к банкомату снять деньги. На месте выяснилось, что столь крупную сумму снять по карточке невозможно. Представившиеся украинцами люди нашли из ситуации новый выход.

Мошенники предложили, чтобы отец Эге купил за недостающую сумму телефон, и, таким образом, они все вместе двинулись в представительство Tele2 в торговом центре Mustika, где приобрели новый IPhone 14. „Якобы надо для звонков их ребенку“, - говорит Эге.

Получив деньги и телефон, мошенники вежливо удалились. А мужчина-пенсионер остался и без наличных, и без тех денег, которые пошли на покупку телефона.

„Мошенники рассказывали свою историю очень убедительно на чистом русском языке, чуть ли не на коленях умоляли, сходили вместе с моим отцом в магазин, подвезли его к банкомату и домой“, - в подробностях расказывает женщина. Теперь она предлагает товар, который всучили ее отцу, на продажу: „если кому-то нужны эти устройства, то товары с фотографий продаются, чтобы вернуть отцу хоть что-то“.