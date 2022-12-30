Пробелы в законодательстве. Жители Эстонии сношаются с животными, не боясь наказания(2)
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Что может быть общего между гражданским активистом, преступником и хуторянином с политическими амбициями? Все они воспользовались лазейкой в эстонском законодательстве, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности с помощью животных, пишет Eesti Ekspress.
Относительно того, что педофилия — это ненормально, общество расхождений не имеет. Что касается интимной жизни взрослых людей, то за последнее десятилетие эстонцы неоднократно пытались ее узаконить. Были организованы петиции как за, так и против прав гомосексуалов. Даже против „гей-пропаганды“.
Однако вряд ли кого-то интересует тот факт, что в Эстонии люди еще и занимаются сексом с животными.
Шел 1996 год. Пестрая палитра красок все еще радовала глаз любителей природы, хотя некоторые деревья уже обнажились. Райнер выехал из Тарту на вечернем автобусе, и чуть более чем через полчаса оказался на месте. В двух километрах от автобусной остановки жила тогдашняя девушка Райнера.
Когда Райнер добрался до дома своей невесты, его встретил Леди — пес-дворняга, которому почему-то дали кличку как у самки. Сама невеста находилась в тот момент в своей комнате.
И это случилось. Просто так. В нескольких метрах от дома, у каменной ограды. „Прямо под окнами подруги“, — вспоминал в прошлом году Райнер тот вечер.
Подросток и пес, внешность которого говорила о том, что в его венах течет кровь немецкой овчарки, нашли друг друга — в сексуальном плане.