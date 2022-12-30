Пробелы в законодательстве. Жители Эстонии сношаются с животными, не боясь наказания

Относительно того, что педофилия — это ненормально, общество расхождений не имеет. Что касается интимной жизни взрослых людей, то за последнее десятилетие эстонцы неоднократно пытались ее узаконить. Были организованы петиции как за, так и против прав гомосексуалов. Даже против „гей-пропаганды“.

Однако вряд ли кого-то интересует тот факт, что в Эстонии люди еще и занимаются сексом с животными.

Шел 1996 год. Пестрая палитра красок все еще радовала глаз любителей природы, хотя некоторые деревья уже обнажились. Райнер выехал из Тарту на вечернем автобусе, и чуть более чем через полчаса оказался на месте. В двух километрах от автобусной остановки жила тогдашняя девушка Райнера.

Когда Райнер добрался до дома своей невесты, его встретил Леди — пес-дворняга, которому почему-то дали кличку как у самки. Сама невеста находилась в тот момент в своей комнате.

И это случилось. Просто так. В нескольких метрах от дома, у каменной ограды. „Прямо под окнами подруги“, — вспоминал в прошлом году Райнер тот вечер.

Подросток и пес, внешность которого говорила о том, что в его венах течет кровь немецкой овчарки, нашли друг друга — в сексуальном плане.

Эстония — одна из немногих европейских стран, где секс с животными не запрещен законом напрямую, а зоопорно легально. Поэтому ни Райнеру, ни его единомышленникам можно не бояться гласа закона.