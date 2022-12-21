ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (301-й день) | Зеленский прибыл в США. Шойгу предложил повысить призывной возраст и создать группировку на северо-западе России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой сегодняшний визит в Вашингтон . „Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности“, - написал ое в Twitter. Он подтвердил также, что проведет переговоры с Байденом и выступит перед Конгрессом.

Одна батарея Patriot содержит до восьми пусковых установок, каждая из них может нести по четыре ракеты. У системы есть радар, станция управления, компьютеры, генераторы. Для эксплуатации и обслуживания батареи обычно требуется 90 человек. В то же время с одним только запуском ракет могут справиться трое военных.

Администрация США официально подтвердила намерение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot. „Завтра (21 декабря. - Ред.) президент Джо Байден объявит о новом крупном пакете помощи Украине на сумму почти в два млрд долларов. Он будет включать в себя ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру“, - заявил представитель Белого дома. По его словам, обучение персонала будет проводиться не в США и не в Украине, и „это займет некоторое время“. Чиновник пообещал, что США будут и впредь уделять приоритетное внимание другим формам поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, включая поставки NASAMS, HAWK, Stingers и оборудования для борьбы с БПЛА.

В Киевской области без света остается 80 процентов региона .Об этом сообщил утром глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передают Українські Новини .Он отметил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической.

Кремль заявил о посещении Путиным зоны военных действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, где последние несколько недель идут ожесточенные бои. Однако, как пишет издание „Агентство“, которое проанализировало официальное видео пресс-службы Кремля, президент РФ на самом деле находился в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

По информации американского издания The Hill, Соединенные Штаты готовятся объявить Россию „страной-агрессором“. Белый дом совместно с Конгрессом США уже подготовил необходимый законопроект, при этом такой статус еще не вводился в отношении какой-либо страны и был создан как альтернатива объявлению России государством - спонсором терроризма, пишет издание. По его данным, такой шаг предоставит президенту США новые санкционные полномочия в отношении российских чиновников. При этом о признании РФ государством - спонсором терроризма, о котором просит Киев, речи пока не идет, отмечается далее. Законопроект планируется рассмотреть как можно скорее.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключение за содействие диверсионной деятельности. В УК РФ предполагается внести новые статьи за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсий и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

Число погибших россиян, участвовавших в полномасштабном вторжении на территорию Украины, приблизилось к 100 тысячам, заявил Генштаб ВСУ . За последние сутки их число возросло на 210 до 99 740, указывается в Facebook. Кроме того, с 24 февраля уничтожено 3002 танка (+7 за сутки), 5979 боевых бронированных машин (+5), 1972 артиллерийские системы (+12), 412 РСЗО (+2), 282 самолета (+1), 267 вертолетов (+1), 1688 БПЛА оперативно-тактического уровня (+8), 4608 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+9) и 178 единиц специальной техники (+1), сообщается далее.

Российские войска, по оценкам британской разведки, прорвались в город Бахмут в Донецкой области Украины, который на протяжении многих месяцев был ареной ожесточенных сражений. „Российская пехота, по всей видимости, закрепилась в промышленной зоне Бахмута в восточной части города и периодически заходит в жилые кварталы“, - сообщается в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании. Уличные бои продолжаются, в них участвуют и российская регулярная армия, и бойцы ЧВК „Вагнер“, отмечается в сообщении.

За три месяца боев российские силы под Бахмутом заняли 192 кв.км территории, пишет в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW). В октябре россияне, по оценке ISW, армия РФ заняла 100 кв.км, а с начала ноября до 20 декабря - 92 кв.км.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об обнаружении на освобожденной территории Херсонской области нового массового захоронения. По его словам, в селе Правдино 30 ноября были найдены 7 похороненных мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Российские войска пренебрегают 4 Женевской конвенцией, которая запрещает насилие над гражданским населением, написал Резников в Twitter. Кроме того, он сообщил о продолжении работ по поиску погибших на деоккупированной территории Харьковской области. На данный момент там обнаружено более 500 тел мирных жителей, в том детей, указал далее глава Минобороны Украины.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий реальный срок во Владимирской области, сообщил о визите бизнесмена Евгения Пригожина в его колонию и вербовке заключенных в ЧВК Вагнера. Сославшись на слова очевидца, Навальный написал в Instagram, что Пригожин прилетел на вертолете, заключенных собрали на стадионе вместе с начальством. После его выступления около 80-90 человек пошли оформляться в ЧВК Вагнера, затем прошла вторая волна вербовки, указал политик.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства заявил о мерах в ответ на запланированное расширение НАТО на севере Европы. Среди прочего, предлагается повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст - увеличить до 30 лет. Кроме того, планируется создать группировку войск на северо-западе России, создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, заявил Шойгу. Кроме того, по его словам, необходимо довести численность ВС РФ до 1,5 млн человек. Глава Минобороны РФ также сообщил о намерении продолжить войну против Украины до полного выполнения задач. Он предложил провести более подробное обсуждение мер на закрытой части заседания.