ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (301-й день) | Зеленский прибыл в США. Шойгу предложил повысить призывной возраст и создать группировку на северо-западе России
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Кремль заявил о посещении Путиным зоны военных действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, где последние несколько недель идут ожесточенные бои. Однако, как пишет издание „Агентство“, которое проанализировало официальное видео пресс-службы Кремля, президент РФ на самом деле находился в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
В Киевской области без света остается 80 процентов региона.Об этом сообщил утром глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передают Українські Новини .Он отметил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической.
Администрация США официально подтвердила намерение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot. „Завтра (21 декабря. - Ред.) президент Джо Байден объявит о новом крупном пакете помощи Украине на сумму почти в два млрд долларов. Он будет включать в себя ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру“, - заявил представитель Белого дома. По его словам, обучение персонала будет проводиться не в США и не в Украине, и „это займет некоторое время“. Чиновник пообещал, что США будут и впредь уделять приоритетное внимание другим формам поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, включая поставки NASAMS, HAWK, Stingers и оборудования для борьбы с БПЛА.
Одна батарея Patriot содержит до восьми пусковых установок, каждая из них может нести по четыре ракеты. У системы есть радар, станция управления, компьютеры, генераторы. Для эксплуатации и обслуживания батареи обычно требуется 90 человек. В то же время с одним только запуском ракет могут справиться трое военных.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой сегодняшний визит в Вашингтон. „Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности“, - написал ое в Twitter. Он подтвердил также, что проведет переговоры с Байденом и выступит перед Конгрессом.
За три месяца боев российские силы под Бахмутом заняли 192 кв.км территории, пишет в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW). В октябре россияне, по оценке ISW, армия РФ заняла 100 кв.км, а с начала ноября до 20 декабря - 92 кв.км.
Российские войска, по оценкам британской разведки, прорвались в город Бахмут в Донецкой области Украины, который на протяжении многих месяцев был ареной ожесточенных сражений. „Российская пехота, по всей видимости, закрепилась в промышленной зоне Бахмута в восточной части города и периодически заходит в жилые кварталы“, - сообщается в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании. Уличные бои продолжаются, в них участвуют и российская регулярная армия, и бойцы ЧВК „Вагнер“, отмечается в сообщении.
Число погибших россиян, участвовавших в полномасштабном вторжении на территорию Украины, приблизилось к 100 тысячам, заявил Генштаб ВСУ. За последние сутки их число возросло на 210 до 99 740, указывается в Facebook. Кроме того, с 24 февраля уничтожено 3002 танка (+7 за сутки), 5979 боевых бронированных машин (+5), 1972 артиллерийские системы (+12), 412 РСЗО (+2), 282 самолета (+1), 267 вертолетов (+1), 1688 БПЛА оперативно-тактического уровня (+8), 4608 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+9) и 178 единиц специальной техники (+1), сообщается далее.
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключение за содействие диверсионной деятельности. В УК РФ предполагается внести новые статьи за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсий и создание преступных сообществ для совершения диверсий.
По информации американского издания The Hill, Соединенные Штаты готовятся объявить Россию „страной-агрессором“. Белый дом совместно с Конгрессом США уже подготовил необходимый законопроект, при этом такой статус еще не вводился в отношении какой-либо страны и был создан как альтернатива объявлению России государством - спонсором терроризма, пишет издание. По его данным, такой шаг предоставит президенту США новые санкционные полномочия в отношении российских чиновников. При этом о признании РФ государством - спонсором терроризма, о котором просит Киев, речи пока не идет, отмечается далее. Законопроект планируется рассмотреть как можно скорее.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об обнаружении на освобожденной территории Херсонской области нового массового захоронения. По его словам, в селе Правдино 30 ноября были найдены 7 похороненных мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Российские войска пренебрегают 4 Женевской конвенцией, которая запрещает насилие над гражданским населением, написал Резников в Twitter. Кроме того, он сообщил о продолжении работ по поиску погибших на деоккупированной территории Харьковской области. На данный момент там обнаружено более 500 тел мирных жителей, в том детей, указал далее глава Минобороны Украины.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий реальный срок во Владимирской области, сообщил о визите бизнесмена Евгения Пригожина в его колонию и вербовке заключенных в ЧВК Вагнера. Сославшись на слова очевидца, Навальный написал в Instagram, что Пригожин прилетел на вертолете, заключенных собрали на стадионе вместе с начальством. После его выступления около 80-90 человек пошли оформляться в ЧВК Вагнера, затем прошла вторая волна вербовки, указал политик.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства заявил о мерах в ответ на запланированное расширение НАТО на севере Европы. Среди прочего, предлагается повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст - увеличить до 30 лет. Кроме того, планируется создать группировку войск на северо-западе России, создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, заявил Шойгу. Кроме того, по его словам, необходимо довести численность ВС РФ до 1,5 млн человек. Глава Минобороны РФ также сообщил о намерении продолжить войну против Украины до полного выполнения задач. Он предложил провести более подробное обсуждение мер на закрытой части заседания.
На коллегии Минобороны РФ глава ведомства заявил о планах создать три новые дивизии, в том числе в аннексированных Россией Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, будет сформирован армейский корпус в Карелии, указал Сергей Шойгу. Кроме того, семь российских мотострелковых бригад будут усилены до уровня дивизий. „Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте“, - отметил он.
Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон из-за начала нового этапа войны в Украине, заявил в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. „Президент действительно посчитал, что по мере наступления зимы, когда мы вступаем в новую фазу войны, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и поговорить“, - указал он. По данным Кирби, в ходе встречи будут обсуждаться возможные варианты завершения войны. „Не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его составляющие и как мы можем помочь Украине достичь этого“, - отметил Кирби.
По данным вечерней сводки Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных удара, более 20 обстрелов из РСЗО и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области - в Гуляйполе они ударили по городской больнице. „Подтверждено огненное поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных составах продолжалась более 20 часов“, - указывается в вечерней оперативной сводке. Кроме того, 20 декабря ВСУ нанесли удар по полевому аэродрому в районе Каховки Херсонской области, где находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
„В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно выписаны. В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях врага“, - отмечается в сводке.
Около 20 часов президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, написал в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. Информацию подтвердило агентство Associated Press, написав, что самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе около Вашингтона.