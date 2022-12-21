Футбольные ассоциации Эстонии и Гамбии подпишут соглашение о сотрудничестве

Мотивом встречи стало желание расширить сотрудничество между эстонским клубом „Пайде“ и гамбийским топ-клубом „Реал де Банжул“. Известно, что у двух клубов есть долгосрочное соглашение о сотрудничестве, целью которого является развитие молодых игроков и подготовка их к профессиональной карьере в Европе.

По словам генерального секретаря Эстонского футбольного союза (ЭФС) Анне Рей, во время встречи, которая длилась почти час, было найдено несколько возможностей для сотрудничества. „Обе делегации выразили желание более тесного сотрудничества, которое не должно ограничиваться только футбольным полем: например, развитие клубов и тренеров“, — пояснила Рей.

На встрече было решено, что Соглашение об общих намерениях будет подписано на Конгрессе ФИФА в африканском городе Руанда, в марте. „Одной из целей сотрудничества является то, что в ближайшие годы команды Эстонии и Гамбии встретятся на футбольном поле. Выполнение этой цели во многом зависит от международного календаря и правил проведения соревнований“, — добавила Рей.

ЭФС на встрече также представляли генеральный секретарь Рейле, генеральный директор Тыну Сирел и вице-президент Герд Мюллер. В делегацию Футбольной ассоциации Гамбии входили президент Ламин Каба Баджо, генеральный секретарь Ламин Джасси и вице-президент Баккари К. Джамме, который также играет ту же роль в „Реал де Банжул“.