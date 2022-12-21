Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин приезжал вербовать заключенных в колонию, где сидит Алексей Навальный

„[Пригожин] прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: „Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья“», — пересказал слова очевидца Навальный.

По словам политика, на предложение Пригожина согласились около 80-90 человек, после чего была „вторая волна вербовки“. Сколько всего человек согласись поехать на войну, Навальный не уточнил.

Навальный заявил, что теперь „многие поколения“ заключенных будут знать, что в России нет закона, судов и правил, поскольку убийц и грабителей с огромными сроками „по щелчку пальцев может освободить никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он „топтал десять лет“».

„Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, то и тогда это было бы совершенно недопустимо. Но так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. И все это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне“, - написал Навальный.

О том, что ЧВК Вагнера вербует заключенных для участия в войне в Украине, стало известно летом 2022 года. В середине осени в сети появилось видео, на котором основатель ЧВК Евгений Пригожин, до этого отвергавший любую связь с этой военной компанией, выступает перед заключенными, призывая вступить их в ряды ЧВК.

По данным фонда „Русь сидящая“, ко второй половине октября в России для участия в войне завербовали более 20 тысяч заключенных.