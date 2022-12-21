ФОТО И ВИДЕО | На улицах, как на катке: больше всего скользких дорог было сегодня в Харьюмаа(10)
Сегодня с 00 до 11 часов по государственному инфотелефону жители страны 57 раз сообщали о заснеженных или скользких государственных дорогах. Из них 28 было в Харьюмаа, 16 в Ляэнемаа, 7 в Пярнумаа и 6 в Тартумаа.
В тот же промежуток времени по номеру экстренной помощи люди сообщали о падениях 33 раза, из которых 9 падений произошло на улице (остальные в помещении), сообщила пресс-секретарь Центра тревоги Гертту Бланк. В основном у звонивших было подозрение на перелом кости.
В Центр тревоги поступило 19 сообщений о ДТП с имущественным ущербом, что находится на обычном уровне. „Здесь важно помнить, что стороны ДТП могут между собой достичь договоренности, и тогда не нужно звонить по номеру экстренной помощи“, - сказала Бланк. Сообщение об аварии можно сделать здесь.