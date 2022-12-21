Департамент: РФ еще не перечислила пенсионные деньги за четвертый квартал

„В прошлый раз деньги не прошли из-за банка-корреспондента, находящегося в Бельгии, и сейчас мы сотрудничаем по этому вопросу с Министерством финансов. Министерство финансов, в свою очередь, связалось с бельгийским банком и передало просьбу пропустить пенсионные деньги. Сейчас мы ожидаем ответ из Бельгии. В случае, если переговоры с банком ING Belgium пройдут успешно, то можем надеяться, что люди, которые должны получить пенсию из Российской Федерации, это сделают“, - сказала радионовостям ERR советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

„Если переговоры с бельгийским банком-корреспондентом не приведут к результату, то мы столкнемся с фактом, что способы перечисления средств, согласно заключенному 10 лет назад договору между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, больше не действуют в ситуации, когда одна из сторон договора ведет военные действия“, - добавила она.

В среднем проживающие в Эстонии люди, которым назначена пенсия от Российской Федерации, получают 87,58 евро в месяц или 262,76 евро в квартал. 3445 человек или 86% получают пенсии от обоих государств, и в сумме в среднем это составляет 563 евро в месяц. Получающих пенсию только от РФ – 562 человека, это 14%.