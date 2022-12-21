Война в Украине. Как комплекс „Пэтриот“ облегчит жизнь Киеву и испортит настроение в Москве

Ни американские военные, ни войска других стран НАТО не смогут управлять этими системами на территории Украины, поэтому, как и в случае с другим западным оружием, украинским военным предстоит научиться пользоваться этими системами - и это обучение будет проходить за пределами их страны.

В последней модификации ПАК-3 батарея может нести до 128 ракет (16 в каждой установке). Однако пока неизвестно, может ли Украина получить именно такую модель.

Системы „Пэтриот“ чрезвычайно эффективны и очень дороги. Одна ракета „Пэтриот“ стоит около 3 млн долларов - в три раза больше, чем ракета системы NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), две из которых уже несколько недель работают в Украине.

На Западе заявили, что хотят создать в Украине эшелонированную систему ПРО, связав в ней поставляемые из разных стран и уже имеющиеся у ВСУ вооружения. До сих пор в этой системе отсутствовали дальнобойные комплексы - и, как считают эксперты, „Пэтриот“ может занять эту нишу.

Перелом произошел только в октябре нынешнего года, когда ВСУ получили новейшую немецкую систему IRIS-T. Спустя еще несколько недель Украине передали несколько американо-норвежских комплексов NASAMS.

Но просьбы Киева в Вашингтоне игнорировали. До начала российского вторжения основная противовоздушная помощь США заключалась в поставке переносных зенитно-ракетных комплексов ближнего радиуса действия, а не больших и мощных систем ПВО и ПРО.

С начала войны в феврале Украина уже получила множество западных средств ПВО - от переносных ракет „Стингер“ до более современных систем с радиолокационным или тепловым наведением. Все они обеспечивают комплексный уровень защиты от различных угроз.

„21 декабря президент Байден объявит новый значительный пакет помощи Украине в сфере безопасности почти на 2 миллиарда долларов. Он будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею „Пэтриот“, которая станет жизненно важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины“, - сказал представитель Белого дома.

Такая подготовка, возможно, уже идет полным ходом, а американские военные недавно заявили, что с января расширят программу подготовки украинских войск в Германии.

Анализ. Не панацея, но серьезное подспорье для защиты Украины

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си

ЗРК „Пэтриот“ - точно не серебряная пуля, которая сможет решить все проблемы украинской противовоздушной обороны. Это действительно очень эффективный комплекс, но его возможности ограничены несколькими обстоятельствами.

Во-первых, он специализируется на борьбе с баллистическими ракетами. Это не означает, что он не способен бороться с другими целями, но Украине он будет нужен именно для этого: других средств для борьбы с такими целями у ВСУ сейчас нет.

Второе - Киеву, судя по всему, будет передана всего одна батарея. Такая батарея может включать в себя до восьми пусковых установок, хотя, возможно, их в ее составе будет поставлено и меньше. Однако комплекс представляет собой одну единицу ПВО - он выстроен вокруг одного радара, одного командного центра, одной антенно-мачтовой машины и одного электрогенератора. Эта батарея сможет прикрыть один довольно крупный объект, но не сможет защитить несколько.

Есть еще одно обстоятельство, которое повлияет на скорость размещения этого комплекса в Украине: персонал для такой системы готовится долгое время, специалистов, командный состав, операторов могут готовить месяцами - даже с учетом того, что найти в Украине грамотных и опытных офицеров ПВО будет несложно.

Американский персонал не сможет участвовать в его работе в Украине по политическим причинам: это было воспринято как участие США в войне с Россией. В Вашингтоне, вероятно, не хотели бы осложнять отношения с Москвой настолько.

Если размещение „Пэтриотов“ в Украине произойдет в ближайшее время, то это будет означать, что подготовка к этому началась еще несколько месяцев назад.

В Москве недовольны

Неудивительно, что поставки современного комплекса ПВО вызвали неудовольствие в России.