Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады в Лондоне за допинг

У Антюх аннулировали результаты с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013-го, это решение принято на основе базы данных московской лаборатории (LIMS).



Антюх 41 год, на ее счету серебро в эстафете 4х400 м и бронза на дистанции 400 м на Олимпиаде 2004 года, а также золото чемпионата мира 2005 года в эстафете 4х400 м.



Антюх завершила карьеру в 2017 году. В январе 2019 года бывшая легкоатлетка возглавила комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, проработала на этом посту год. В 2021 году Антюх баллотировалась в Госдуму восьмого созыва от Партии пенсионеров за социальную справедливость.



В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019-го данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), эксперты которого пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.



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