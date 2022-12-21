21.12.2022, 12:01
Российская футболистка умерла в возрасте 17 лет(1)
ФОТО: wfccska.ru
Вратарь женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скончалась в возрасте 17 лет. Об этом сообщается на сайте команды.
Причины смерти не уточняются. Отмечается только, что Виноградова скоропостижно скончалась 19 декабря, находясь в отпуске
„Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами“, — говорится в сообщении.
Виноградова в сезоне 2022 года выступала в молодежной команде ЦСКА.
Источник - РБК
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