Футбол
21.12.2022, 12:01

Российская футболистка умерла в возрасте 17 лет

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ФОТО: wfccska.ru

Вратарь женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скончалась в возрасте 17 лет. Об этом сообщается на сайте команды.

Причины смерти не уточняются. Отмечается только, что Виноградова скоропостижно скончалась 19 декабря, находясь в отпуске

„Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами“, — говорится в сообщении.

Виноградова в сезоне 2022 года выступала в молодежной команде ЦСКА.

Источник - РБК

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