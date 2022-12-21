Российская футболистка умерла в возрасте 17 лет

Причины смерти не уточняются. Отмечается только, что Виноградова скоропостижно скончалась 19 декабря, находясь в отпуске



„Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами“, — говорится в сообщении.



Виноградова в сезоне 2022 года выступала в молодежной команде ЦСКА.