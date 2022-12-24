90-летняя женщина до сих пор ждет, когда ее дочери предоставят место в доме для людей с особыми психическими потребностями
***У государства нет средств на создание мест в домах по уходу, вся надежда только на европейские проекты.
***Миллионы евро тратятся на то, чтобы передать организацию услуг местным самоуправлениям.
„Когда родилась моя дочь и стало понятно, что она не такая, как другие дети, многие советовали мне отдать ребенка. Но какая мать откажется от своего ребенка, и я этого не сделала“, - говорит 90-летняя Эльви Лагеда. С момента рождения дочери Иви, которой в этом году исполнилось 58 лет, она ухаживает за ней.
„Многие годы Иви была персоной нон грата, она не имела возможности ходить в детский сад и школу. В те годы невозможно было получить профессиональную помощь“, - сказала корреспонденту издания Eesti Päevaleht Эльви Лагеда. Но и в Эстонской Республике, обретшей независимость более тридцати лет назад, родители таких детей, как Иви, вынуждены сами организовывать уход за своими взрослыми детьми. Только в 2000-е годы появились дневные центры, в которые можно было отправить „ребенка“ в дневное время. Все эти годы Эльви Лагеда ухаживала за дочерью вместе с мужем. После смерти супруга на помощь матери пришла вторая дочь Эве.