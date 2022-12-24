90-летняя женщина до сих пор ждет, когда ее дочери предоставят место в доме для людей с особыми психическими потребностями

„Когда родилась моя дочь и стало понятно, что она не такая, как другие дети, многие советовали мне отдать ребенка. Но какая мать откажется от своего ребенка, и я этого не сделала“, - говорит 90-летняя Эльви Лагеда. С момента рождения дочери Иви, которой в этом году исполнилось 58 лет, она ухаживает за ней.

„Многие годы Иви была персоной нон грата, она не имела возможности ходить в детский сад и школу. В те годы невозможно было получить профессиональную помощь“, - сказала корреспонденту издания Eesti Päevaleht Эльви Лагеда. Но и в Эстонской Республике, обретшей независимость более тридцати лет назад, родители таких детей, как Иви, вынуждены сами организовывать уход за своими взрослыми детьми. Только в 2000-е годы появились дневные центры, в которые можно было отправить „ребенка“ в дневное время. Все эти годы Эльви Лагеда ухаживала за дочерью вместе с мужем. После смерти супруга на помощь матери пришла вторая дочь Эве.

Слишком старая

„Я по-прежнему изо дня в день ухаживаю за Иви, но с точки зрения государства я не могу быть опекуном, так как слишком старая“, - сказала Эльви Лагеда. Когда она попыталась оформить опекунство над дочерью, ей сообщили, что она не может быть опекуном, так как из-за больных ног у нее самой определена инвалидность. „Моя мать живет собственной жизнью и жизнью дочери“, - сказала вторая дочь Эльви Лагеда Эве Ныу, которая теперь ухаживает и за сестрой и за матерью. Когда у матери ухудшилось здоровье, Эве Ныу попыталась стать официальным опекуном сестры, но оказалось, что для того, чтобы взять на себя заботу о сестре, нельзя работать на полную ставку. Оформив наконец опекунство, Эве Ныу немедленно обратилась в Департамент социального страхования с просьбой предоставить сестре место в доме попечения, однако мест в домах для людей с особыми психическими потребностями, осуществляющих круглосуточный уход, не оказалось.