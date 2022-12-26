Алар Карис: тяжелые времена нужно пережить

[..]

В канун Нового 2022 года вы пожелали нам — людям и государству — быть мудрыми. У нас получилось?

Конечно, получилось. Мудрость приумножается с каждым днем, и трагическая война в Украине тоже нас этому учит. Но история с мудростью всегда о том, прибегают ли к ней. И совсем другая история — о том, что мудрости не хватает.

В какой Эстонии мы живем сегодня, 9 декабря, когда вы даете это интервью?

Если выглянуть из окна, все вокруг будет выглядеть прекрасно. Идет снег, Рождество не за горами, и в этот момент кажется, что все хорошо. Но, конечно, все омрачает война в Украине, витающие в воздухе вопросы об энергетике, уже наступившая зима, рост цен в магазинах и беспокойство из-за работы. Скоро выборы, у всех партий есть свои программы, но люди хотят получить ответы на вопросы о том, как справиться с ситуацией. И эти ответы должны быть реалистичными. Если что-то обещано, мы должны знать, откуда возьмутся деньги.

Достаточно ли правительство вкладывается в экономику и делает для того, чтобы предприятия функционировали, а людям хватало рабочих мест?

Правительство может создавать условия. Да, конечно, существуют механизмы поддержки, но, как правило, временные. Кроме того, дотации предприятиям не могут быть постоянными и долгосрочными, но понятно, что что-то нужно делать целенаправленно. И, конечно, неразумно предоставлять всем единые пособия.

[..]

Как сейчас обстоят дела у жителей Эстонии?