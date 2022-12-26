Алар Карис: тяжелые времена нужно пережить(1)
В своем итоговом интервью для EPL президент Алар Карис сказал, что жители Эстонии, похоже, смирились с инфляцией и просто изменили свои потребительские привычки, покупая более дешевые товары. Трудные времена надо просто пережить, но государство должно помочь в этом.
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В канун Нового 2022 года вы пожелали нам — людям и государству — быть мудрыми. У нас получилось?
Конечно, получилось. Мудрость приумножается с каждым днем, и трагическая война в Украине тоже нас этому учит. Но история с мудростью всегда о том, прибегают ли к ней. И совсем другая история — о том, что мудрости не хватает.
В какой Эстонии мы живем сегодня, 9 декабря, когда вы даете это интервью?
Если выглянуть из окна, все вокруг будет выглядеть прекрасно. Идет снег, Рождество не за горами, и в этот момент кажется, что все хорошо. Но, конечно, все омрачает война в Украине, витающие в воздухе вопросы об энергетике, уже наступившая зима, рост цен в магазинах и беспокойство из-за работы. Скоро выборы, у всех партий есть свои программы, но люди хотят получить ответы на вопросы о том, как справиться с ситуацией. И эти ответы должны быть реалистичными. Если что-то обещано, мы должны знать, откуда возьмутся деньги.
Достаточно ли правительство вкладывается в экономику и делает для того, чтобы предприятия функционировали, а людям хватало рабочих мест?
Правительство может создавать условия. Да, конечно, существуют механизмы поддержки, но, как правило, временные. Кроме того, дотации предприятиям не могут быть постоянными и долгосрочными, но понятно, что что-то нужно делать целенаправленно. И, конечно, неразумно предоставлять всем единые пособия.
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Как сейчас обстоят дела у жителей Эстонии?
Общаясь с мелкими предпринимателями и людьми то тут, то там, я даже несколько удивляюсь их спокойствию. Особенно если посмотреть на другие страны, где люди уже [протестуют] на улицах, хотя там инфляция ниже. Кажется, мы смирились. Люди берут дешевые товары с нижних полок и не покупают дорогие вещи. Это, конечно, создает еще одну проблему, потому что более дорогие продукты питания, как правило, производятся в Эстонии, и именно отсюда вытекают проблемы для нашего бизнеса. Мы еще не знаем, как все сложится зимой, как справятся предприятия, даже крупные. Если начнется волна банкротств или увольнений и люди потеряют работу и деньги, то нам, конечно, нужно будет следить за этим и, если необходимо, принимать меры.
И людей не утешит напоминание, что Украине тяжелее.
В мире есть места, где еще хуже. Есть и такие места, где нет войны, но где люди голодают и умирают. Конечно, можно проводить эту параллель, Украине действительно приходится очень нелегко. Война есть война. Но если ты остаешься в границах Эстонии, тебе придется пережить эти трудные времена.
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