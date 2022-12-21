МНЕНИЕ | Владимир Свет: поблагодарите своего дворника

Как вице-мэр, который отвечает за сферу коммунального хозяйства в столице, я регулярно должен объяснять, как устроена уборка улиц. Конечно, эта тема становится особенно актуальной, когда на улице скользко или разом выпадает много снега.

Таллинн ежегодно тратит на уборку улиц миллионы евро. Различные объекты распределяются между разными партнерами города. Так основные магистрали, остановки общественного транспорта и большие парки убирают партнеры Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды. Свои партнеры есть и у районных управ – они заботятся о внутриквартальных, т.е. более тихих улицах. Также есть десятки детских садов, школ, спортивных и других городских учреждений, которые тоже убирают свою территорию.

Конечно, на рынке есть и другие предприятия, которые предлагают свои услуги различным клиентам от небольших жилых домов до огромных торговых центров. Но что на самом деле означает фраза „город убирает“? В конце концов, все сводится к конкретному человеку, который садится за руль снегоуборочной машина или берет лопату в руки и, несмотря на плохую погоду, делает свое дело. Замечаем ли мы этих людей? Едва ли.

Да, эти работники получают за свою работу зарплату. Уборка улиц – нелегкое дело. У дворника нет офисных часов с 9 до 17, да и в отличие от многих других работ колоть лед или сгребать снег в удаленном формате невозможно. Погода не спрашивает, в каком настроении сейчас дворник, или когда он хочет вернуться к своей семье. Работа есть и ее надо сделать.

Я много хожу пешком и вижу своими глазами, как убраны тротуары перед десятками таллиннских многоквартирных домов. Стоит отметить, что несмотря на отдельные недостатки, ситуация в целом скорее хорошая и большинство собственников недвижимости хорошо выполняет свои обязанности. Эта работа выполнена дворником или каким-то другим рабочим. Каждый день мы наслаждаемся плодами работы этих сотен и тысяч людей, но не замечаем их. Они остаются анонимными.

В преддверии Рождества уместно задуматься о людях, которых мы не знаем, но которым мы про себя благодарны. У меня есть предложение: если увидите на пороге своего подъезда дворника или работника фирмы по уборке на трамвайной остановке – скажите ему „спасибо“. Вам это ничего не стоит, а человеку будет приятно, что его работу заметили. И у вас, и у него после этого будет тепло на душе, а это очень необходимо в холода. С праздниками!