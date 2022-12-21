Другие виды
21.12.2022, 12:38

ФОТО | Россиянка продемонстрировала мускулы: наш ответ Марит Бьорген

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Вероника Степанова
Вероника Степанова
ФОТО: Xinhua/Liu Chan | Scanpix

Россиянка Вероника Степанова, выигравшая золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в этом году, демонстрирует свои мускулы в социальных сетях.

21-летняя Степанова во вторник опубликовала в Instagram фотографию, на которой она одета в черное вечернее платье и демонстрирует свои бицепсы. Лыжница подписала фото, отдав честь норвежской легенде Марит Бьёрген, чьи мускулы когда-то вызывали восхищение в спортивных кругах.

„Наш ответ Марит Бьорген“, – написала Степанова в социальных сетях.

Поскольку российские лыжники были отстранены от международного спорта из-за войны в Украине, Степанова в настоящее время может соревноваться только в своей стране.

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген с оголённым плечом и накаченными руками. В 2012 году Бьорген сфотографировали с наградой на одном из мероприятий

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