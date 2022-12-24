Алар Карис: на некоторых русских в Эстонии ничто не может повлиять, они убеждены в правоте Путина

[..]

Как вы думаете, насколько сложно эстонским русским в этой ситуации?

Я бываю в Нарве, Силламяэ и Ласнамяэ, я разговариваю с людьми, я слушаю их. Мы не можем сказать обобщенно, что все они эстонские русские, потому что у них очень разные идентичности, и сейчас они тоже ищут себя: кто такой этот русский в Эстонии и как он себя называет. Сложно... это в значительной степени психологический вопрос. Хотели бы жить здесь, чувствуют себя эстоноземельцами, по крайней мере, большинство из них. И опять же, есть те, кому нравится что-то из прошлого, что вызывает у них эмоции. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы они здесь закрепились, и убедиться, что у них преобладают наши ценности и представления. Во многом это относится и к молодежи. Я знаю семьи, в которых из-за войны в Украине разгорелись споры между родителями и детьми, потому что восприятие у них разное. И, конечно, есть процент русских людей, на которых ничто не может повлиять, просто они настолько убеждены в правоте Путина, что в каком-то смысле это бы даже было пустой тратой собственной энергии. Нужно только следить за тем, чтобы не было разжигания войны или чего-то худшего.

В конце концов, все сводится к образованию. Чем лучше образование у наших людей, в том числе русскоговорящих, тем лучше. Это, в свою очередь, начинается с руководства школ. Есть очень хорошие школы, где занимаются эстонским языком, а есть школы, где в этом отношении практически не прикладывают усилий.

Правительство, вступившее в должность летом, теперь решило перейти на преподавание на эстонском языке.