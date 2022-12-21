Памятник Ленину рано утром увезли с территории Нарвского замка

Нарвский музей сообщил, что монумент будет принят в собрание Эстонского исторического музея, большая часть экспозиции которого посвящена политической истории, и у которого уже имеется парк советского монументального искусства. До весны 2023 года монумент будет храниться в одном из помещений Военного музея, где имеются все условия для его временного пребывания.

„Переезд памятника Ленина с территории Нарвского замка был утвержден в 2018 году, когда согласовывались этапы международного строительного проекта „Крепости Нарвы и Ивангорода, II этап“. Проект осуществляется при финансировании Европейского союза и завершится в конце 2023 года. Результатом строительных работ будет реконструкция и открытие казематов бастиона Кристервал, капитальной ремонт западной стены и находящейся на ней галереи, создание условий для посетителей с особыми потребностями и обновление инфраструктуры западного двора. Строительные работы сопровождаются тщательными археологическими и архитектурными исследования, результаты которых будут представлены в 2023 году на международной научной конференции“, - сообщили в музее.

Памятник Ленину (скульптор О. Мянни) был торжественно установлен на Петровской площади Нарвы 7 ноября 1957 года и демонтирован в 1993 году. С 1993 года монумент находился во вспомогательном собрании Нарвского музея, куда его назначили при приеме в музей 28 декабря 1993 года.

Нарвский музей поделился архивными фото 1993 - 1995 годов: