Стартовало народное голосование: кто из спортсменов главный любимец страны?
На сайте Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) стартовало народное голосование, призванное помочь определить лучших спортсменов страны 2022 года.
Отдать голос можно до 25 декабря. Раньше период голосования длился около трех недель, а в этом году его сократили до 7 дней.
„Только в конце прошлой недели завершились чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где участвовали наши пловцы, и мировое первенство по тяжелой атлетике, на котором выступал Март Сейм. Было бы немного несправедливо, если бы они показали там хорошие результаты, а голосование бы уже шло. Мы это обсуждаем каждый год. Сначала должны пройти все крупные соревнования, а уже потом можно открывать голосование. Поэтому мы дождались завершения чемпионатов мира по плаванию и тяжелой атлетике и открыли голосование“, - объяснил корреспонденту rus.err.ee генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес.
Лучшие спортсмен, спортсменка, команда и тренер будут определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами и организациями.
Лауреатов объявят на торжественной церемонии 30 декабря.