Стартовало народное голосование: кто из спортсменов главный любимец страны?

„Только в конце прошлой недели завершились чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где участвовали наши пловцы, и мировое первенство по тяжелой атлетике, на котором выступал Март Сейм. Было бы немного несправедливо, если бы они показали там хорошие результаты, а голосование бы уже шло. Мы это обсуждаем каждый год. Сначала должны пройти все крупные соревнования, а уже потом можно открывать голосование. Поэтому мы дождались завершения чемпионатов мира по плаванию и тяжелой атлетике и открыли голосование“, - объяснил корреспонденту rus.err.ee генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес.