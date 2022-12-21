Отомстил: в рождественский сочельник обманутый любовник задушил кошку бывшей возлюбленной

„Я считаю, что человек, убивший кошку, должен быть наказан“, - сказала следователям весной этого года жительница Пярну Лийза* во время допроса свидетеля. За несколько месяцев до этого, утром в первый день рождества, именно Лийза увидела у дороги под кустом выглядывающие из-под снега ухо и кончик хвоста кошки.