21.12.2022, 12:21
Отомстил: в рождественский сочельник обманутый любовник задушил кошку бывшей возлюбленной(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Год назад, в канун рождества в Пярнумаа произошло убийство. Убили не человека, а животное, но убийство остается убийством. Хозяйка кошки пережила страшные моменты, слушая в телефоне, как дорогое ей существо лишают жизни, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
„Я считаю, что человек, убивший кошку, должен быть наказан“, - сказала следователям весной этого года жительница Пярну Лийза* во время допроса свидетеля. За несколько месяцев до этого, утром в первый день рождества, именно Лийза увидела у дороги под кустом выглядывающие из-под снега ухо и кончик хвоста кошки.