Новости Эстонии
21.12.2022, 12:21

Отомстил: в рождественский сочельник обманутый любовник задушил кошку бывшей возлюбленной

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БЕЗ ВИНЫ ПОСТРАДАВШАЯ: не пережив расставания, мужчина отомстил любимой, задушив ее кошку.
БЕЗ ВИНЫ ПОСТРАДАВШАЯ: не пережив расставания, мужчина отомстил любимой, задушив ее кошку.
ФОТО: Ats Nukki | Delfi Meedia

Год назад, в канун рождества в Пярнумаа произошло убийство. Убили не человека, а животное, но убийство остается убийством. Хозяйка кошки пережила страшные моменты, слушая в телефоне, как дорогое ей существо лишают жизни, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

„Я считаю, что человек, убивший кошку, должен быть наказан“, - сказала следователям весной этого года жительница Пярну Лийза* во время допроса свидетеля. За несколько месяцев до этого, утром в первый день рождества, именно Лийза увидела у дороги под кустом выглядывающие из-под снега ухо и кончик хвоста кошки.

(Эта история основана на судебных материалах. Показания причастных к делу лиц выделены курсивом.)

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