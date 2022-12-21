Райк об обмене участка, где стоял танк: надеюсь, что у горсобрания хватит мужества

Мэр Нарвы Катри Райк надеется, что горсобрание поддержит эту инициативу, а также решит вопрос с переименованием улиц, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“: „Надеюсь, у Нарвского горсобрания хватит мужества. Нарва должна принимать собственные решения, иначе государство придет, проведет отчуждение земли или переименует улицы“.

Нарвская городская управа 16 декабря предложила Министерству внутренних дел обменять землю, где был установлен танк, на семь объектов, шесть из которых расположены на улице Толли и проспекте Толли, а один - на улице Сепа.

„В Нарве появляются новые заводы, происходят изменения в сфере образования, нам нужны врачи, медсестры, поэтому нам нужно где-то размещать людей, и для арендных домов эти места действительно очень подходят“, - ранее объясняла Катри Райк.

Государство на месте, где до августа стоял танк, хочет возвести современную систему наблюдения за беспилотниками.