Norstat: популярность Центристской партии продолжает снижаться

За последнюю неделю рейтинг Партии реформ снизился с 33% до 32,8%, популярность EKRE выросла на 0,2 процентных пункта - с 24,8% до 25%, а поддержка Центристской партии сократилась с 16,2% до 15,5%, передает RusERR.

„Если с конца октября двумя основными тенденциями были снижение поддержки ЕКРЕ и рост популярности Центристской партии, то результаты последних двух недель показывают, что обе эти тенденции явно прекратились. Поддержка ЕКРЕ сейчас на 1 процентный пункт выше, а рейтинг Центристской партии на 1,2% ниже, чем две недели назад“, - отметили аналитики.

Четвертое место по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю выросла с 9,5% до 9,7%.

Рейтинг Isamaa снизился с 7,4% до 6,9%. Популярность социал-демократов выросла с 6,2% до 6,6%, „Зеленых Эстонии“ поддерживают 1,6% избирателей, партию „Правые“ - 0,8%.

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