ЧП и криминал
20.12.2022, 22:00

ФОТО | На скользкой дороге в кювет выехали и опрокинулись два лесовоза

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Сегодня вечером в Ярвамаа, в селе Колу, произошло ДТП, в результате которого в кювет на скользкой дороге выехали два грузовика-лесовоза.

В Центр тревоги информация об аварии на 86-м километре шоссе Таллинн - Рапла - Тюри поступила в 19.45.

По имеющейся на данный момент информации, грузовики столкнулись с легковым автомобилем. „Всего в машинах находилось четыре человека, которых медики скорой помощи осмотрели на месте ДТП. К счастью, никто из них не пострадал, - сообщили Delfi из полиции. - Водители транспортных средств были трезвыми и имели водительские права“.

По утверждению местных жителей, данный участок дороги очень скользкий.

Транспортный департамент предупреждает, что ситуация на дорогах Эстонии остается крайне сложной.

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