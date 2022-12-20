ФОТО | На скользкой дороге в кювет выехали и опрокинулись два лесовоза

По имеющейся на данный момент информации, грузовики столкнулись с легковым автомобилем. „Всего в машинах находилось четыре человека, которых медики скорой помощи осмотрели на месте ДТП. К счастью, никто из них не пострадал, - сообщили Delfi из полиции. - Водители транспортных средств были трезвыми и имели водительские права“.