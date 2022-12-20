20.12.2022, 22:00
ФОТО | На скользкой дороге в кювет выехали и опрокинулись два лесовоза(1)
Сегодня вечером в Ярвамаа, в селе Колу, произошло ДТП, в результате которого в кювет на скользкой дороге выехали два грузовика-лесовоза.
В Центр тревоги информация об аварии на 86-м километре шоссе Таллинн - Рапла - Тюри поступила в 19.45.
По имеющейся на данный момент информации, грузовики столкнулись с легковым автомобилем. „Всего в машинах находилось четыре человека, которых медики скорой помощи осмотрели на месте ДТП. К счастью, никто из них не пострадал, - сообщили Delfi из полиции. - Водители транспортных средств были трезвыми и имели водительские права“.
По утверждению местных жителей, данный участок дороги очень скользкий.
Транспортный департамент предупреждает, что ситуация на дорогах Эстонии остается крайне сложной.