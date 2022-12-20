Стоимость отопления в Силламяэ вырастет на треть

По словам директора по развитию компании Silpower, которая занимается производством и продажей тепла в Силламяэ Сергея Куликова, рост стоимости связан с тем, что значительно подорожали топливо, материалы и реагенты.

„У нас просто нет другого пути. Мы делали свои расчеты, выходили на свои цифры, Департамент конкуренции приводил свои доводы. В итоги цена, которую согласовал департамент, несколько ниже той цены, о которой мы ходатайствовали“, - сказал Куликов.

По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, это значит, что в рамках бюджета на следующий год придется искать дополнительные средства для всех городских учреждений.

С учетом налога с оборота новая цена, которая начнет действовать с 15 января, составит примерно 88 евро за мегаватт-час.