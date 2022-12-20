В Закон о высшем образовании внесут поправки. Что предлагается изменить?

Со стороны комиссии проект представила Маргит Сутроп. По ее словам, законопроект продлит срок, по прошествии которого студенты могут вновь поступить на бесплатное обучение на ступени, на которой они обучались ранее. „Согласно законопроекту, вновь поступить на бесплатное обучение на той же ступени высшего образования можно будет по прошествии десяти лет после его окончания. Эта поправка даст новым студентам больше возможностей для поступления в вуз на бесплатное обучение, а также позволит вузам заработать дополнительные средства, которые они смогут направить на повышение качества образования“, – сказала Сутроп. Она добавила, что законопроект способствует академической дисциплине и расширению ответственности студентов.

Законопроект упразднит возможность одновременно бесплатно обучаться на нескольких специальностях. Вузы получат право запросить плату за обучение со студентов, которые хотят в третий раз пройти обучение на той же образовательной ступени. Также вузы получат право потребовать компенсацию расходов на обучение со студентов, прерывающих обучение, если с начала семестра прошло более 70 дней. В обоснованных случаях вузы могут предоставлять обучение бесплатно. После прерывания обучения в вузе на бесплатное отделение вновь может поступить студент, проучившийся на этой образовательной ступени менее одного учебного года, т. е. менее 365 календарных дней.

Схоже с действующим правом, административным договором может быть установлен перечень учебных программ, обучение по которым может быть бесплатным, даже если человек хочет пройти его повторно. Например, это могут быть программы в сфере здравоохранения или подготовки учителей. Для прикладных вузов внутренней или государственной обороны исключения могут быть установлены посредством правовых актов. Планируется, что поправки вступят в силу в 2024/2025 учебном году.

Законопроект также вносит изменения в Закон об учебных пособиях и учебных кредитах с целью уточнить даты фиксации ставок Euribor и расчета процентов. Также законопроект будет дополнен возможностью предоставить учебный кредит студентам-первокурсникам с 15 сентября, схоже с порядком, действующим для других учащихся.