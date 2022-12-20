Центристская партия исключила из своих рядов руководителя Ида-Вируского отделения(1)
Генеральный секретарь Центристской партии (ЦП) Андре Ханимяги сообщил, что на очередном заседании правления партии из ее рядов единогласно был исключен Марек Кулламяги, руководивший до последнего времени Ида-Вируским отделением партии.
Как пояснил Ханимяги, руководству партии стало известно, что Кулламяги баллотируется на предстоящих выборах Рийгикогу по списку партии Eesti 200.
„К сожалению, партия узнала об этом из флаера, а не от самого человека. Естественно, у каждого есть право работать с той партией, которая ему ближе, но так как Марек Кулламяги сам этого решения не принял, и происходящее вводило избирателей в заблуждение, руководство партии само предприняло этот логичный шаг“, - сказал Ханимяги.
Генсек ЦП отметил, что партия идет в Ида-Вирумаа на выборы очень сильным списком. „Отделением будет руководить нынешний заместитель председателя и ранее руководившая отделением Ээви Паасмяэ“, - добавил Ханимяги.