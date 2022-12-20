Центристская партия исключила из своих рядов руководителя Ида-Вируского отделения

„К сожалению, партия узнала об этом из флаера, а не от самого человека. Естественно, у каждого есть право работать с той партией, которая ему ближе, но так как Марек Кулламяги сам этого решения не принял, и происходящее вводило избирателей в заблуждение, руководство партии само предприняло этот логичный шаг“, - сказал Ханимяги.