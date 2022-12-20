В латвийской больнице умер мигрант из Афганистана, которого перенесли на носилках через границу из Беларуси

В понедельник латвийские пограничники во время контроля заметили на белорусской стороне вблизи границы две группы людей, которые на самодельных носилках несли лежащего человека.

Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение государственной границы, пограничники приблизились к месту происшествия. Они стали свидетелями того, как один из потенциальных нарушителей втащил человека на территорию Латвии через ранее сделанное повреждение во временном ограждении, а сам вернулся Беларусь. Позже на территорию Латвии вытолкнули еще одного человека.

В ходе предварительного осмотра и опроса этих людей, пограничники установили, что обоих есть признаки обморожения. Мигранты также не смогли ответить ни на один из заданных вопросов.

Пограничники незамедлительно вызвали службу неотложной медицинской помощи и при помощи снежных мотоциклов доставили пострадавших до ближайшего места, куда могла подъехать бригада медиков.

Обоих мигрантов привезли в больницу Резекне, где один из них умер от тяжелой степени гипотермии.

На латвийско-белорусской государственной границе по-прежнему сохраняется гибридная угроза со стороны белорусских властей. Несмотря на холодные погодные условия, случаи нелегальной миграциями только учащаются. Произошедшее — не первый случай, когда пограничникам приходится вызывать медицинские бригады, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу здоровью и жизни людей, прибывших на территорию Латвии — очень часто они истощены и имеют признаки обморожения.

По закону Латвии незаконное перемещение лиц через государственную границу, а также умышленное оставление человека без посторонней помощи, если человек находится в опасном для жизни или здоровья состоянии, влекут за собой уголовную ответственность и грозят наказанием, связанным с фактическим лишением свободы.

Уже более года на территории Латвии возле границы с Беларусью объявлено чрезвычайное положение. Пограничники регулярно задерживают там граждан третьих стран, которые пытаются незаконно пересечь границу Латвии.