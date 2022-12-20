ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (300-й день) | Зеленский побывал в Бахмуте, а Путин наградил назначенных Кремлем „руководителей“ украинских регионов

Тем временем президент Владимир Путин в Кремле наградил назначенных Кремлем „руководителей“ украинских регионов , которые пытается аннексировать Россия. Он также вручил награды главе Russia Today Маргарите Симоньян и одному из „патриотических военкоров“ Семену Пегову.

„Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи - чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное - чтобы свет был внутри“

Украинский государственный телеканал Freedom опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский вручает награды военным в Бахмуте. На обнародованных кадрах Зеленский стоит в окружении военных в просторном помещении, напоминающем цех или склад.

Зеленский побывал в Бахмуте - самой горячей точке войны в Украине

„Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, - пишет Янушевич. – Россияне попали в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, здание ХОГА [областной администрации], частные и многоквартирные дома“.

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки в результате российских обстрелов были убиты два жителя, а еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

„Эта демонстративность, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова“, - говорится в утренней сводке разведки.

80% Киевской области остается без света - местные власти

Без света остается 80% Киевской области, рассказал глава региона Алексей Кулеба.

По его словам, ситуация с электроснабжением остается критической после недавних атак дронами и ракетами.

„Отмечу, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет“, - сказал Кулеба.

Украина получит более 10 тысяч Starlink в ближайшие месяцы, - Bloomberg

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам.



По словам главы Минцифры Михаила Федорова, более 10 тысяч „Старлинков“ отправят уже в ближайшие месяцы. Он добавил, что SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы, в частности, во время последнего блэкаута в Украине он моментально отреагировал и понял ситуацию.

В Генштабе ВСУ заявили, что не обнаружили признаков формирования наступательных группировок в Беларуси

Как следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ, ситуация на граничащих с Беларусью направлениях остается „без существенных изменений“. В ведомстве отметили, что некоторые подразделения ВС России и Беларуси продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

Ранее оппозиционное издание „Беларускі Гаюн“, которое отслеживает перемещения российских войск по Беларуси, сообщало о переброске российской военной техники и личного состава в южную часть страны, ближе к границе с Украиной. По данным издания, танки и боевые машины движутся с полигонов, где находились мобилизованные.

NYT: В России пока не решили, вести ли новое наступление на Украину