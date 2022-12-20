ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (300-й день) | Зеленский побывал в Бахмуте, а Путин наградил назначенных Кремлем „руководителей“ украинских регионов
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Британская разведка: Путин пытается продемонстрировать „коллективную ответственность“ за войну
Британская разведка полагает, что встреча, состоявшаяся 16 декабря призвана „продемонстрировать коллективную ответственность за спецоперацию“.
„Эта демонстративность, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова“, - говорится в утренней сводке разведки.
За сутки в Херсонской области убиты двое жителей – местные власти
Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки в результате российских обстрелов были убиты два жителя, а еще три человека получили ранения разной степени тяжести.
„Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, - пишет Янушевич. – Россияне попали в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, здание ХОГА [областной администрации], частные и многоквартирные дома“.
Зеленский побывал в Бахмуте - самой горячей точке войны в Украине
Украинский государственный телеканал Freedom опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский вручает награды военным в Бахмуте. На обнародованных кадрах Зеленский стоит в окружении военных в просторном помещении, напоминающем цех или склад.
Канал также приводит цитату из выступления Зеленского:
„Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи - чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное - чтобы свет был внутри“
Тем временем президент Владимир Путин в Кремле наградил назначенных Кремлем „руководителей“ украинских регионов, которые пытается аннексировать Россия. Он также вручил награды главе Russia Today Маргарите Симоньян и одному из „патриотических военкоров“ Семену Пегову.
80% Киевской области остается без света - местные власти
Без света остается 80% Киевской области, рассказал глава региона Алексей Кулеба.
По его словам, ситуация с электроснабжением остается критической после недавних атак дронами и ракетами.
„Отмечу, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет“, - сказал Кулеба.
Украина получит более 10 тысяч Starlink в ближайшие месяцы, - Bloomberg
Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, более 10 тысяч „Старлинков“ отправят уже в ближайшие месяцы. Он добавил, что SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы, в частности, во время последнего блэкаута в Украине он моментально отреагировал и понял ситуацию.
В Генштабе ВСУ заявили, что не обнаружили признаков формирования наступательных группировок в Беларуси
Как следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ, ситуация на граничащих с Беларусью направлениях остается „без существенных изменений“. В ведомстве отметили, что некоторые подразделения ВС России и Беларуси продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.
Ранее оппозиционное издание „Беларускі Гаюн“, которое отслеживает перемещения российских войск по Беларуси, сообщало о переброске российской военной техники и личного состава в южную часть страны, ближе к границе с Украиной. По данным издания, танки и боевые машины движутся с полигонов, где находились мобилизованные.
NYT: В России пока не решили, вести ли новое наступление на Украину
В высших военных кругах России пока нет согласия по поводу того, следует ли нынешней зимой начать новое наступление в Украине, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента. По его словам, США наблюдают во внутренних дискуссиях официальных лиц „противоречивые вещи“: одни военачальники настаивают на новом наступлении, но другие сомневаются в том, что у России имеется потенциал для этого. Чиновник Госдепа добавил, что из этих внутренних дискуссий пока неясно, какими же будут „фактические действия“ Москвы.
В России будут наказывать за карты, на которых границы страны проводятся не там, где их рисуют власти
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах или аресте на 15 суток за распространение карт, „оспаривающих территориальную целостность России в границах, признанных российскими властями“.
В новом законе прописано, что „картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России“ следует считать экстремистским материалом и наказывать обычных граждан штрафом до 3 тысяч рублей или арестом на 15 суток, должностных лиц штрафовать уже на 5 тысяч рублей, а юридических – вплоть до миллиона рублей.
Запрет и наказания коснутся карт и изображений, предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования.
Авторы считают такие материалы „скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России“.
Россия наращивает объемы переброски в Украину „мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов“ из регионов Дальнего Востока. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там же отмечается, что усилия армии РФ сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На других направлениях, по данным Генштаба ВСУ, россияне обороняют ранее занятые ими рубежи, активно пытаются сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины и одновременно обстреливают позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения. На всей территории Украины остается угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры.