Бывшая машинистка нацистского концлагеря получила два года условно

Прокуроры утверждали, что, занимаясь корреспонденцией коменданта лагеря и выполняя другие административные обязанности, Фюрхнер способствовала работе концлагеря, в котором умерли или были убиты 65 тысяч человек.

Ее адвокаты настаивали, что она не знала о происходивших там массовых убийствах.

В конце судебного процесса Фюрхнер, чье изображение по решению суда в СМИ не публиковали, выразила сожаление, впервые прервав молчание по поводу обвинений.

„Я сожалею обо всем, что произошло“, - заявила она в суде города Итцехо.

Процесс над Фюрхнер многие считают беспрецедентным, поскольку она не состояла в воинском звании, а числилась нанятым гражданским лицом. К тому же она первая женщина за много лет, которую судили за нацистские преступления.

В сентябре 2021 года, перед началом процесса, она попыталась скрыться, сбежав из дома престарелых. Ей удалось скрываться от полиции в течение нескольких часов, однако в итоге ее задержали в соседнем Гамбурге и продержали под стражей пять дней.

Ее адвокаты требовали оправдательного приговора, утверждая, что представленных в ходе процесса доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что она знала об убийствах.

Ирмгард Фюрхнер работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943-45 годах. В то время ей было 18-19 лет, поэтому ее дело рассматривает ювенальный суд: в Германии того времени этот возраст считался подростковым.

В лагере, расположенном недалеко от современного Гданьска, погибло около 65 тыс. человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских военнопленных, заявили прокуроры.

Согласно материалам дела, она писала под диктовку приказы офицера СС и вела его переписку.

Прокурор Макси Вантцен потребовала для нее двух лет условно - это максимальный возможный срок, не требовавший заключения Фюрхнер в тюрьму.

„Этот процесс имеет выдающееся историческое значение“, - сказала Вантцен, добавив, что с течением времени суд может оказаться последним процессом такого рода.